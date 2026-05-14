Na takie przywileje mogą liczyć seniorzy. Wystarczy jeden dokument

Legitymację emeryta-rencisty mogą uzyskać osoby mające ustalone prawo do emerytury, renty bądź nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Jest to dokument, który potwierdza status emeryta-rencisty. Otwiera on drzwi do szeregu przywilejów w codziennym życiu. Najbardziej odczuwalne są te dotyczące komunikacji i transportu.

Legitymacja emeryta-rencisty. Jakie przywileje?

Jak przypomina Wirtualna Polska, posiadacze legitymacji emeryta-rencisty mogą korzystać z ustawowych ulg na przejazdy pociągami PKP Intercity, gdzie przysługują im dwa przejazdy w roku ze zniżką wynoszącą 38 proc. w drugiej klasie. W przypadku transportu miejskiego zasady ustalają poszczególne samorządy. Większość metropolii oferuje seniorom tanie bilety okresowe (tak zwane bilety seniora), a po przekroczeniu określonego progu wieku (najczęściej 70 lat) przejazdy stają się całkowicie bezpłatne.

Warto podkreślić, że dokument uprawnia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. W niektórych aptekach czy placówkach rehabilitacyjnych pozwala na uzyskanie dodatkowych rabatów na leki nierefundowane lub zabiegi wspomagające sprawność fizyczną. Co więcej, posiadacze legitymacji mogą liczyć na obniżone ceny w sanatoriach, a także uzyskać rabaty na turnusy rehabilitacyjne.

Dzięki legitymacji seniorzy mogą korzystać ze zniżek na usługi w miejscach związanych z kulturą, takich jak teatry, muzea, galerie sztuki czy kina. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku ośrodków sportowych, takich jak baseny czy miejskie centra fitness, które często przewidują specjalne godziny senioralne lub dedykowane cenniki.

Inny istotny przywilej wiąże się ze zwolnieniem z opłat za abonament RTV. Warto jednak zaznaczyć, że dotyczy to osób, które ukończyły 60 lat i mają emeryturę nieprzekraczającą połowy przeciętnego wynagrodzenia, bądź wszystkich osób powyżej 75. roku życia.

Jak wyrobić?

Portal zwraca uwagę, że proces uzyskania legitymacji emeryta-rencisty został w ostatnich latach uproszczony. Od 2023 roku ZUS wydaje ten dokument automatycznie wszystkim nowym świadczeniobiorcom w formie elektronicznej, tak zwanej mLegitymacji. Jest ona dostępna w bezpłatnej aplikacji mObywatel, którą można zainstalować na smartfonie. Taka cyfrowa wersja ma dokładnie taką samą moc prawną jak tradycyjna karta i można się nią posługiwać we wszystkich urzędach oraz punktach usługowych.

Osoby, które chcą otrzymać dokument w formie tradycyjnej muszą złożyć wniosek do ZUS, co można to zrobić osobiście w dowolnej placówce, wysłać dokumenty pocztą, bądź skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS. Wydanie pierwszej plastikowej legitymacji oraz jej wersji elektronicznej jest całkowicie bezpłatne dla każdego emeryta i rencisty.

Czytaj też:

Polki będą pracować dłużej? Ministra: „Równość to znaczy równość”Czytaj też:

Likwidacja 800 plus po 10 latach? W zamian atrakcyjna propozycja dla wszystkich