Recyklomat nie przyjmuje opakowania? Zrób dokładnie tak

System kaucyjny działa od 1 października 2025 r. Do prawie wszystkich opakowań doliczana jest kaucja w wysokości 50 groszy, którą można odzyskać. Warunkiem jest zwrot opakowania, które nie może być zgniecione a etykieta musi zawierać kod, który będzie w stanie zeskanować recyklomat.

Polacy pokochali system kaucyjny

Aktualnie funkcjonuje 57 tys. punktów zbiórki. W ciągu tygodnia do recyklomatów trafia 100 mln opakowań. Według najnowszych danych Polacy oddali już miliard opakowań. Około 650 mln butelek oraz 350 mln puszek.

Jednym z głównych celów systemu kaucyjnego jest osiągnięcie unijnych poziomów selektywnej zbiórki opakowań po napojach (77 proc. do 2028 r. i 90 proc. od 2029 r.).

System kaucyjny odrzuca butelkę

Aby system prawidłowo rozpoznał opakowanie, musi ono posiadać niezniszczoną etykietę i nie może być zgniecione. Bardzo ważnym elementem jest również waga opakowania. Wystarczy, że butelka nie będzie zawierała Co zrobićnakrętki a recyklomat może ją odrzucić. Nie oznacza to od razu, że nie odzyskamy pieniędzy. Jeśli kawałek kodu kreskowego z etykiety jest nieczytelny dla systemu bądź nie zgadza się waga, zawsze można oddać butelkę lub puszkę do punktu zbiórki manualnej.

Lepiej z nakrętką niż bez

Jeden recyklomat może przyjąć butelkę bez nakrętki a drugi nie. Dlaczego? Przyczyna jest prosta. Recyklomaty ważą opakowanie, ale zakres wagi zdefiniowany dla konkretnego opakowania może się różnić w zależności od maszyny. Odrzucenie butelki lub puszki przez recyklomat nie oznacza utraty zwrotu. Brak nakrętki czy uszkodzona etykieta nie są przeszkodą przy oddawaniu opakowań w punkcie zbiórki manualnej.

Puszki i butelki w systemie kaucyjnym odbierze kurier

Internetowy supermarket Frisco wprowadził usługę odbioru opakowań kaucyjnych bezpośrednio z domów klientów. W ramach nowego modelu, puszki i butelki PET przekazuje się kurierowi podczas odbierania kolejnych zakupów, korzystając ze specjalnych worków. Środki z kaucji wracają do konsumenta w formie kuponu rabatowego lub doładowania konta w aplikacji. Rozwiązanie, eliminujące konieczność wizyt przy recyklomatach, działa już m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście.

Holandia nagradza za zwrotu butelek i puszek

Na interesujący pomysł wpadli Holendrzy. Za każde 15 centów zwróconej kaucji uczestnik dostaje los, dzięki któremu może wygrać 30, 50, 200 lub nawet 400 euro. Akcja rozpoczęła się 11 maja i potrwa do 19 lipca 2026 r. Konkurs ma na celu popularyzację korzystania z systemu kaucyjnego. Również holenderski rząd analizuje rozwiązania, które mają spowodować zwiększenie liczby oddanych puszek i butelek.

Czytaj też:

Nowy rekord w systemie kaucyjnym. Tyle zarobił za zwrot 1000 opakowańCzytaj też:

Wyrzucasz butelkę? Żegnaj, 50 groszy! Sprawdź, kto bierze Twoją kaucję