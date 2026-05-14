Trzeba oddać 13. emeryturę. Tysiące seniorów mogą dostać wezwanie z ZUS

Wypłaty trzynastej emerytury za 2026 rok dobiegają końca. W tym roku dodatkowe świadczenie wynosi 1978,49 zł brutto, czyli o 99,58 zł więcej niż rok wcześniej. ZUS przypomina jednak, że część osób może zostać zobowiązana do zwrotu pieniędzy. Chodzi przede wszystkim o emerytów pobierających wcześniejsze świadczenia i jednocześnie dorabiających.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, że przekroczenie obowiązujących limitów dochodów może skutkować utratą prawa do dodatkowego świadczenia. W praktyce oznacza to konieczność oddania trzynastej emerytury.

Ile wynosi 13. emerytura w 2026 roku?

W 2026 roku wysokość trzynastej emerytury została podniesiona o 5,3 proc. i wynosi 1978,49 zł brutto. Kwota wypłacana „na rękę” jest jednak niższa, ponieważ od świadczenia pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy oraz składka zdrowotna.

ZUS szacuje, że w tym roku trzynastka trafi do ponad 10 milionów emerytów i rencistów. Świadczenia wypłacano zgodnie z kwietniowym harmonogramem: 1, 3, 10, 15, 20 i 24 kwietnia.

Kto może stracić prawo do świadczenia?

Problem dotyczy osób pobierających wcześniejsze emerytury, które jednocześnie pozostają aktywne zawodowo. W ich przypadku obowiązują limity dorabiania, których przekroczenie może skutkować zmniejszeniem albo zawieszeniem świadczenia.

Od 1 marca 2026 roku obowiązują nowe progi dochodowe. Po przekroczeniu kwoty 6438,50 zł brutto miesięcznie, czyli 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie może zostać pomniejszone. Z kolei przekroczenie 11 957,20 zł brutto miesięcznie, czyli 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, oznacza zawieszenie świadczenia.

Zwrot 13. emerytury może być obowiązkowy

ZUS przypomina, że prawo do dodatkowych świadczeń jest regularnie weryfikowane. W przypadku trzynastej emerytury rozliczenie następuje po 31 marca. Analogiczna kontrola dotycząca czternastej emerytury odbywa się po 31 października.

Jeżeli podczas rozliczenia okaże się, że emeryt przekroczył próg 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, może utracić prawo do dodatkowego świadczenia. W takiej sytuacji konieczny będzie zwrot otrzymanej trzynastej emerytury do ZUS.

„Trzynastka” przysługuje milionom seniorów

Dodatkowe roczne świadczenie wypłacane jest wszystkim emerytom i rencistom, niezależnie od wysokości podstawowej emerytury lub renty. Wyjątek stanowią jednak sytuacje związane z przekroczeniem limitów dochodowych przez osoby pobierające wcześniejsze emerytury.

Dlatego ZUS apeluje, aby osoby aktywne zawodowo dokładnie monitorowały swoje przychody. Nawet czasowe przekroczenie ustawowych progów może oznaczać utratę prawa do świadczenia i konieczność oddania pieniędzy.

