Padło szczęśliwe pięć liczb. Wielka wygrana w Mini Lotto

Drugie w tym tygodniu losowanie Lotto (14.05) nie przyniosło głównej wygranej. W Lotto Plus również nie padła „szóstka”. Powody do radości mają natomiast gracze Mini Lotto. W tej grze padła najwyższa wygrana, a szczęśliwy zwycięzca zgarnie niemal 460 tys. zł.

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?

Po spektakularnej wtorkowej wygranej, czwartkowe losowanie Lotto bez „szóstki”. Nie zabrakło jednak niższych nagród dla tysięcy graczy.

Dodatkowe wygrane:

43 „piątki” – każda po 6076,80 zł

2668 „czwórek” – każda po 152,50 zł

48 383 „trójki” – każda po 24 zł

Losowanie Lotto Plus bez „szóstki”

Czwartkowe losowanie Lotto Plus również zakończyło się bez „szóstki”. Oznacza to, że główna wygrana w wysokości miliona złotych nadal czeka na szczęśliwego gracza.

Dodatkowe wygrane:

50 „piątek” – każda po 3500 zł

2512 „czwórek” – każda po 100 zł

39 806 „trójek” – każda po 10 zł

Mini Lotto z główną wygraną

Najwięcej emocji przyniosło tym razem Mini Lotto. W grze padła „piątka”, czyli najwyższa możliwa wygrana. Zwycięzca zainkasuje dokładnie 457 752,80 zł.

Dodatkowe wygrane:

278 „czwórek” – każda po 658,70 zł

9572 „trójek” – każda po 28,70 zł

Wyniki Lotto – 14.05.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7352, które odbyło się 14 maja 2026 roku, to:

9, 15, 17, 24, 42, 44

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 16 maja 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 14.05.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7352 z 14 maja 2026 roku to:

3, 4, 13, 29, 33, 43

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 16 maja 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Mini Lotto – 14.05.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7319, które odbyło się 14 maja 2026 roku, to:

8, 10, 16, 28, 35

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w piątek, 15 maja 2026 roku, o godzinie 22:00.

Najwyższe wygrane w Lotto

Choć wygrana w Mini Lotto robi wrażenie, nadal daleko jej do rekordowych kwot w historii Lotto. Najwyższe wygrane prezentują się następująco:

36 726 210,20 zł – 16 marca 2017

35 234 116,20 zł – 22 sierpnia 2015

33 787 496,10 zł – 9 lutego 2012

33 357 545,90 zł – 3 grudnia 2022

32 060 068,20 zł – 24 marca 2026

Lotto od lat przyciąga miliony Polaków

Lotto pozostaje jedną z najpopularniejszych gier liczbowych w Polsce. Pierwsze losowanie odbyło się już w 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Z kolei Lotto Plus, wprowadzone w 2013 roku, daje graczom dodatkową szansę na wygraną za dopłatą 1 zł do zakładu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto

Kiedy odbywają się losowania Lotto?

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?

Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.

Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?

Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.

Skąd wziął się fenomen Lotto?

Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.

