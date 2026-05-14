Padło szczęśliwe pięć liczb. Wielka wygrana w Mini Lotto

Drugie w tym tygodniu losowanie Lotto (14.05) nie przyniosło głównej wygranej. W Lotto Plus również nie padła „szóstka”. Powody do radości mają natomiast gracze Mini Lotto. W tej grze padła najwyższa wygrana, a szczęśliwy zwycięzca zgarnie niemal 460 tys. zł.
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?
Po spektakularnej wtorkowej wygranej, czwartkowe losowanie Lotto bez „szóstki”. Nie zabrakło jednak niższych nagród dla tysięcy graczy.
Dodatkowe wygrane:
- 43 „piątki” – każda po 6076,80 zł
- 2668 „czwórek” – każda po 152,50 zł
- 48 383 „trójki” – każda po 24 zł
Losowanie Lotto Plus bez „szóstki”
Czwartkowe losowanie Lotto Plus również zakończyło się bez „szóstki”. Oznacza to, że główna wygrana w wysokości miliona złotych nadal czeka na szczęśliwego gracza.
Dodatkowe wygrane:
- 50 „piątek” – każda po 3500 zł
- 2512 „czwórek” – każda po 100 zł
- 39 806 „trójek” – każda po 10 zł
Mini Lotto z główną wygraną
Najwięcej emocji przyniosło tym razem Mini Lotto. W grze padła „piątka”, czyli najwyższa możliwa wygrana. Zwycięzca zainkasuje dokładnie 457 752,80 zł.
Dodatkowe wygrane:
- 278 „czwórek” – każda po 658,70 zł
- 9572 „trójek” – każda po 28,70 zł
Wyniki Lotto – 14.05.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7352, które odbyło się 14 maja 2026 roku, to:
9, 15, 17, 24, 42, 44
Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 16 maja 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Lotto Plus – 14.05.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7352 z 14 maja 2026 roku to:
3, 4, 13, 29, 33, 43
Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 16 maja 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Mini Lotto – 14.05.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7319, które odbyło się 14 maja 2026 roku, to:
8, 10, 16, 28, 35
Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w piątek, 15 maja 2026 roku, o godzinie 22:00.
Najwyższe wygrane w Lotto
Choć wygrana w Mini Lotto robi wrażenie, nadal daleko jej do rekordowych kwot w historii Lotto. Najwyższe wygrane prezentują się następująco:
- 36 726 210,20 zł – 16 marca 2017
- 35 234 116,20 zł – 22 sierpnia 2015
- 33 787 496,10 zł – 9 lutego 2012
- 33 357 545,90 zł – 3 grudnia 2022
- 32 060 068,20 zł – 24 marca 2026
Lotto od lat przyciąga miliony Polaków
Lotto pozostaje jedną z najpopularniejszych gier liczbowych w Polsce. Pierwsze losowanie odbyło się już w 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Z kolei Lotto Plus, wprowadzone w 2013 roku, daje graczom dodatkową szansę na wygraną za dopłatą 1 zł do zakładu.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto
Kiedy odbywają się losowania Lotto?
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?
Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.
Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?
Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.
Skąd wziął się fenomen Lotto?
Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.
