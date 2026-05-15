Nie widomo ile zarobił – wiadomo ile prezydent Nawrocki już zaoszczędził

Z opublikowanego dokumentu wynika, że od dnia zaprzysiężenia, czyli od 6 sierpnia, do końca 2025 roku, stan jego konta powiększył się o 209 tys. zł. Oświadczenie majątkowe informuje także, że zaoszczędził 339 tys. złotych.

Nie wiadomo ile w 2025 roku zarabiał prezydent, ponieważ tej informacji nie zamieścił. Ale z innych źródeł wiadomo, że zarabia około 29 900–30 tys. zł brutto miesięcznie. Na tę kwotę składa się wynagrodzenie zasadnicze (około 18,4–18,9 tys. zł) oraz dodatek funkcyjny - ponad 7,8 zł – 8,1 tys. zł. „Na rękę” (netto) prezydent otrzymuje miesięcznie około 21 tys. złotych. W 2025 roku zarobił prawdopodobnie 105 tys. zł.

Stan majątkowy prezydenta Karola Nawrockiego w 2025 roku

Prezydent nadal ma mieszkanie spółdzielcze własnościowe o powierzchni całkowitej 57 m kw. z tytułem prawnym jako własność. Do tego punktu oświadczenia dodał również adnotację o mieszkaniu własnościowym o powierzchni 58 m kw. z tytułem prawnym – współwłasność, wielkość udziału 50 proc.

57-metrowe mieszkanie to lokal rodzinny, którego właścicielem jest wspólnie z żoną Martą Nawrocką. W nieco większym mieszkaniu mieszka mama prezydenta. Karol Nawrocki ujawnił także, że ma na koncie kredyt hipoteczny z całkowitą kwotą do spłaty w wysokości 199,7 tys. zł.

Jako ojciec trójki dzieci, w ubiegłym roku z Programu Rodzina 800+ osiągnął dochód w wysokości 19,2 tys. zł.

Czego nie podał w majątkowym oświadczeniu prezydent Polski?

Przed objęciem urzędu prezydenta Polski Karol Nawrocki pełnił funkcję prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Po zaprzysiężeniu automatycznie przestał być prezesem IPN, ale tak jak w przypadku odejścia z kierowniczej funkcji w innych państwowych instytucjach, tak i w Instytucie na zakończenie pracy wypłacana jest 3-miesięczna odprawa i inne dodatki, z których się w aktualnym oświadczeniu majątkowym nie wyliczył. Można je jedynie oszacować w przybliżeniu na około 20 tys. zł.

Na początku swojego urzędowania prezydent podał, że posiada 130 tys. zł oszczędności, a także kredyt hipoteczny z całkowitą kwotą do spłaty w wysokości 199 981 zł. Z Programu Rodzina 800 plus osiągnął wówczas dochód w wysokości 11,2 tys. zł.

