Polski superowoc wraca do łask. Naukowcy widzą w nim wielki potencjał

Dereń, który wielu osobom kojarzy się jeszcze z czasami PRL-u, może wrócić do łask i stać się ważną uprawą dla polskich gospodarstw. Naukowcy z Olsztyna opracowali nowe odmiany tej rośliny, które dobrze radzą sobie nawet w chłodniejszym klimacie Warmii i Mazur.

Eksperci wskazują, że dereń może być atrakcyjną alternatywą dla mniej opłacalnych upraw sadowniczych. Szczególnie że roślina wyróżnia się dużą odpornością, długowiecznością i wysoką wydajnością.

Nowe odmiany mają rosnąć także na północy kraju

Dotychczas dereń był uprawiany głównie na południu Polski. Teraz sytuacja może się zmienić. W okolicach Lubawy prowadzona jest eksperymentalna uprawa, podczas której naukowcy i sadownicy sprawdzają, jak krzew radzi sobie z warunkami panującymi na Warmii i Mazurach.

Badane są zarówno znane już odmiany, takie jak cynober i elegante, jak również nowe odmiany stworzone przez naukowców z Olsztyna — adrianna i korto.

Jak podkreśla dr inż. Bogumił Markuszewski, ważnym atutem nowych odmian jest różny termin dojrzewania owoców. Dzięki temu zbiory mogą być rozłożone nawet na trzy miesiące, co ma duże znaczenie dla producentów.

Nawet 100 kilogramów owoców z jednego krzewu

Dereń można prowadzić zarówno w formie krzewu, jak i niewielkiego drzewa. Ma to znaczenie praktyczne, ponieważ planowane jest wykorzystanie mechanicznych zbiorów owoców, co mogłoby znacznie usprawnić produkcję.

Roślina daje bardzo wysokie plony. Z jednego krzewu można uzyskać nawet 100 kilogramów owoców. Dodatkowo dereń rzadko jest atakowany przez choroby i szkodniki, a owocować może nawet przez 150 lat.

Dereń to prawdziwa bomba witaminowa

Owoce derenia są bogate w witaminy i minerały. Zawierają między innymi witaminy C, A i P, a także żelazo, potas, wapń, fosfor oraz cynk. Dzięki temu dereń coraz częściej określany jest mianem polskiego superfood.

Owoce można wykorzystywać na wiele sposobów. Nadają się do mrożenia, przetworów czy produkcji dżemów. Naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego opracowali nawet recepturę prozdrowotnego dżemu z derenia bez sztucznych zagęszczaczy.

Uprawa wymaga kilku ważnych warunków

Choć dereń uchodzi za roślinę odporną, potrzebuje odpowiednich warunków do wzrostu. Najlepiej rozwija się w miejscach ciepłych i dobrze nasłonecznionych. Ważna jest także zasadowa gleba.

Naukowcy podkreślają jednak, że liczba zalet zdecydowanie przewyższa wymagania uprawowe. Wszystko wskazuje na to, że dereń może w najbliższych latach coraz częściej pojawiać się w polskich sadach i ogrodach.

Czytaj też:

Niezniszczalne rośliny do ogrodu. Posadź raz i zapomnij o podlewaniuCzytaj też:

Robią to tylko przez kilka dni w marcu. Dzięki temu krzewy rosną dwa razy gęściej