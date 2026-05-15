Nawet 8000 zł dopłaty. Deszcz pieniędzy spadnie na dużą grupę Polaków

Jeszcze w 2026 roku ma wystartować nowy program wsparcia dla osób inwestujących w przydomową retencję wody. Projekt o roboczej nazwie „Mirek” przewiduje dotacje na instalacje służące do zbierania oraz wykorzystywania deszczówki i wód roztopowych.

Program ma być odpowiedzią na problem suszy oraz coraz większe wyzwania związane z ochroną lokalnych zasobów wodnych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada, że wsparcie będzie mogło wynieść nawet 8000 zł.

Nawet 90 proc. kosztów kwalifikowanych

Nowy program ma działać podobnie do dobrze znanej „Mojej Wody”, która w poprzednich latach cieszyła się ogromnym zainteresowaniem właścicieli domów.

Zgodnie z założeniami programu, beneficjenci będą mogli otrzymać dofinansowanie sięgające nawet 90 proc. kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wysokość wsparcia ma wynieść 8000 zł.

Budżet programu określono na 173 mln zł. Środki mają pochodzić z Funduszy Europejskich FEnIKS 2021-2027.

Jakie inwestycje obejmie dotacja?

Program ma finansować zakup, budowę, montaż, rozbudowę oraz uruchomienie instalacji służących do zbierania i wykorzystywania wód opadowych lub roztopowych.

Chodzi między innymi o systemy pozwalające na gromadzenie deszczówki z dachów czy podjazdów. Wsparcie obejmie także rozwiązania związane z magazynowaniem wody w szczelnych zbiornikach oraz retencjonowaniem jej w gruncie.

Zebrana woda będzie mogła być wykorzystywana na przykład do podlewania ogrodu lub innych prac wokół domu.

Program ma ruszyć już latem

Jak zapowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska, nabór wniosków ma rozpocząć się jeszcze w sezonie letnim. Za przyjmowanie dokumentów będą odpowiadały Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wiceminister klimatu Urszula Zielińska poinformowała, że program będzie dotyczył wsparcia mikroretencji i przydomowego wychwytywania deszczówki w miejscu opadu.

Co ważne, dofinansowanie ma obejmować również część kosztów poniesionych jeszcze przed 1 lipca 2024 roku.

„Moja Woda” pokazała ogromne zainteresowanie

Poprzedni program wspierający retencję wody cieszył się bardzo dużą popularnością. Środki przeznaczone na kolejne edycje „Mojej Wody” często wyczerpywały się już po kilku tygodniach od uruchomienia naboru.

Wszystko wskazuje więc na to, że również nowy program może przyciągnąć wielu zainteresowanych właścicieli domów i posesji, którzy chcą ograniczyć zużycie wody i jednocześnie obniżyć rachunki.

