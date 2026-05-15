Profesor matematyki zdradził sposób na Lotto. Chodzi o 23 kupony

Czy istnieje sposób na zwiększenie szans w Lotto? Zdaniem profesora matematycznej statystyki Christiana Hessego z Uniwersytetu w Stuttgarcie można poprawić prawdopodobieństwo osiągnięcia wyższych kategorii wygranych. Jego metoda nie daje gwarancji zdobycia głównej nagrody, ale ma pomóc lepiej wykorzystać trafione liczby.

Strategia profesora opiera się na wykorzystaniu większej liczby zakładów zamiast pojedynczych kuponów z losowymi numerami.

Na czym polega metoda 23 kuponów?

Według Hessego gracz powinien wybrać cztery stałe liczby, najlepiej takie, które nie tworzą popularnych wzorów i są rzadziej wybierane przez innych uczestników gry.

Następnie trzeba przygotować 23 kupony, w których powtarza się ten sam zestaw czterech liczb bazowych. Zmieniane są jedynie dwie dodatkowe liczby.

W praktyce pierwszy zakład może zawierać dodatkowe liczby 1 i 2, drugi 3 i 4, trzeci 5 i 6, a kolejne kupony następne pary liczb. Ostatni zakład pozwala dowolnie dobrać dodatkowy numer.

Matematyczny system ma zwiększać szanse na wyższe trafienia

Sedno tej strategii polega na zwiększeniu prawdopodobieństwa uzyskania wyższej kategorii wygranej przy częściowo trafionych wynikach.

Profesor Hesse tłumaczył, że jeśli w losowaniu padną dokładnie cztery liczby z wybranego zestawu systemowego, jeden z kuponów powinien zawierać co najmniej pięć trafień. Pozostałe zakłady mają zapewnić po cztery trafione liczby.

Według autora możliwe jest nawet uzyskanie sześciu trafień, jeśli zgodzi się również jedna z dodatkowych liczb.

System działa także przy niższych wynikach. Gdy wypadną trzy liczby z zestawu bazowego, jeden zakład ma dać cztery trafienia. Dwie trafione liczby mają przełożyć się na trzy trafienia, a jedna na dwa.

To nie gwarancja wygranej w Lotto

Sam profesor podkreśla, że jego metoda nie stanowi przepisu na pewne zwycięstwo. Strategia ma jedynie zwiększać szanse na częstsze wygrane średnich kategorii poprzez objęcie większej liczby kombinacji.

To właśnie odróżnia ten system od zwykłego losowego typowania numerów na pojedynczym kuponie.

Eksperci przypominają również, że Lotto nadal pozostaje grą losową, a żadna metoda matematyczna nie daje gwarancji zdobycia głównej nagrody.

Gracze od lat próbują własnych strategii

Historia zna jednak przypadki osób, które przez lata konsekwentnie grały tym samym zestawem liczb. Jedna z mieszkanek Berlina przez niemal trzy dekady typowała identyczną kombinację: 5, 11, 13, 39, 42 i 48.

We wrześniu 2025 roku właśnie ten zestaw przyniósł jej wygraną w niemieckim Lotto 6aus49 w wysokości 4,4 mln euro.

Metoda profesora Hessego pokazuje, że matematyka może pomóc w organizacji gry, ale ostateczny wynik nadal pozostaje zależny od przypadku.

Czytaj też:

Padło szczęśliwe pięć liczb. Wielka wygrana w Mini LottoCzytaj też:

Gigantyczna „szóstka” w Lotto. Prawie 18 mln zł ma nowego właściciela