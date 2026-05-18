Polacy nie chcą jednej zmiany w emeryturach. Wyniki nowego sondażu zaskakują

Debata o wieku emerytalnym wraca z nową siłą. Jak wynika z badania IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, większość Polaków nie popiera zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w sposób oznaczający podwyższenie wieku dla kobiet.

Temat od lat budzi ogromne emocje społeczne i polityczne. Obecnie kobiety przechodzą na emeryturę wcześniej niż mężczyźni, co dla części ekspertów staje się coraz większym problemem ekonomicznym i społecznym.

Polacy nie chcą podnoszenia wieku emerytalnego kobiet

Według wyników sondażu największy sprzeciw wywołuje scenariusz zakładający podniesienie wieku emerytalnego kobiet do poziomu obowiązującego mężczyzn. To właśnie ten wariant spotyka się z największą niechęcią respondentów.

Badanie pokazuje też wyraźne podziały społeczne. Opinie różnią się w zależności od wieku, płci czy preferencji politycznych. Dyskusja o przyszłości systemu emerytalnego coraz mocniej dzieli społeczeństwo.

Dla wielu osób wcześniejsza emerytura kobiet pozostaje ważnym elementem obecnego systemu zabezpieczenia społecznego. Jednocześnie eksperci wskazują, że skutki finansowe takich rozwiązań stają się coraz bardziej widoczne.

Eksperci wskazują na problem niższych świadczeń

Zdaniem specjalistów niższy wiek emerytalny kobiet prowadzi do poważnych konsekwencji ekonomicznych. Krótszy okres aktywności zawodowej oznacza zwykle niższe składki i w efekcie niższe emerytury.

Eksperci podkreślają również, że kobiety żyją statystycznie dłużej od mężczyzn, dlatego zgromadzony kapitał emerytalny musi być rozłożony na większą liczbę lat pobierania świadczenia.

W debacie coraz częściej pojawia się argument, że obecne rozwiązanie może utrwalać nierówności finansowe i zwiększać ryzyko ubóstwa kobiet na emeryturze.

Spór o emerytury ma także wymiar polityczny

Kwestia wieku emerytalnego pozostaje jednym z najbardziej wrażliwych tematów politycznych w Polsce. Każda propozycja zmian wywołuje natychmiastowe reakcje społeczne.

Eksperci zwracają uwagę, że dyskusja nie dotyczy wyłącznie samego wieku przechodzenia na emeryturę. Coraz częściej mówi się również o wydłużającej się długości życia, problemach rynku pracy i rosnącym obciążeniu systemu emerytalnego.

Pojawiają się także pytania o przyszłość świadczeń i stabilność finansów publicznych w kolejnych dekadach.

Reforma systemu emerytalnego wraca do debaty publicznej

Choć większość Polaków nie chce dziś podnoszenia wieku emerytalnego kobiet, temat prawdopodobnie będzie wracał. Starzenie się społeczeństwa i rosnące koszty systemu emerytalnego sprawiają, że eksperci coraz częściej mówią o konieczności zmian.

Na razie jednak politycy ostrożnie podchodzą do tej kwestii, pamiętając, jak duże emocje wywoływały wcześniejsze reformy emerytalne.

Najnowsza waloryzacja ZUS. Tyle zyskają przyszli emeryci

Nie do uwierzenia. Polacy nadal liczą na emeryturę jak 100 proc. pensji