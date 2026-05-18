ZUS przypomina o ważnym wniosku. Seniorzy mogą dostać wyższą emeryturę

ZUS przypomina, że osoby mające już ustalone prawo do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy mogą w określonych przypadkach wystąpić o ponowne przeliczenie świadczenia. Służy do tego formularz ERPO. Po złożeniu wniosku Zakład sprawdzi, czy wysokość emerytury lub renty może zostać podwyższona.

Jednocześnie ZUS podkreśla, że po ponownym obliczeniu świadczenie nie może zostać obniżone. Oznacza to, że seniorzy nie ryzykują utraty części obecnie wypłacanych pieniędzy.

Przeliczenie emerytury ZUS po odnalezieniu dokumentów

Zakład wyjaśnia, że ponowne ustalenie wysokości świadczenia może być możliwe wtedy, gdy podczas składania pierwotnego wniosku brakowało części dokumentów dotyczących okresów ubezpieczenia. Dotyczy to także sytuacji, gdy emeryt lub rencista może obecnie udokumentować zarobki osiągane przed przejściem na świadczenie albo już po jego przyznaniu.

Przeliczenie może obejmować również osoby, które po uzyskaniu emerytury lub renty nadal pracowały albo opłacały składki na ubezpieczenie społeczne. W takim przypadku ZUS może uwzględnić dodatkowe okresy składkowe.

Przeliczenie emerytury ZUS zależy od zasad przyznania świadczenia

ZUS zaznacza, że możliwości ponownego ustalenia wysokości świadczenia zależą od tego, czy emerytura została przyznana według starych czy nowych zasad. W każdym przypadku konieczne jest jednak złożenie formularza ERPO.

W przypadku świadczeń ustalonych według starych zasad albo rent z tytułu niezdolności do pracy możliwe jest doliczenie wcześniej nieuwzględnionych okresów składkowych. Jeśli senior przedstawi nowe dowody potwierdzające takie okresy sprzed przyznania świadczenia, ZUS doliczy je do stażu pracy. Za każdy miesiąc okresu składkowego doliczane jest 1,3 proc. podstawy wymiaru świadczenia.

Przeliczenie emerytury ZUS po dalszej pracy

Ponowne obliczenie świadczenia może dotyczyć również osób, które po przyznaniu emerytury nadal pracowały i podlegały ubezpieczeniom emerytalnemu oraz rentowym. Senior może wtedy wystąpić o doliczenie nowych okresów składkowych.

Wniosek o doliczenie okresu ubezpieczenia można złożyć po zakończeniu kwartału kalendarzowego, jednak nie częściej niż raz w roku. ZUS może także ponownie ustalić podstawę wymiaru świadczenia, jeśli emeryt lub rencista wskaże zarobki z wybranych lat, również przypadające po przyznaniu świadczenia, a nowy wskaźnik okaże się wyższy od dotychczasowego.

Wniosek ERPO można złożyć przez internet

Do formularza ERPO trzeba dołączyć dokumenty, które wcześniej nie zostały przekazane do ZUS, a są potrzebne do ponownego obliczenia świadczenia. Mogą to być między innymi dokumenty potwierdzające okresy pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego, nauki w szkole wyższej czy wysokość wynagrodzenia.

ZUS poinformował 17 marca 2026 r., że elektroniczna wersja formularza ERPO pojawiła się w portalu eZUS. Dzięki temu wniosek można teraz złożyć online bez konieczności drukowania dokumentów, podpisywania ich i wysyłania pocztą lub wizyty w placówce.

Zakład podkreśla, że ERPO należy do najczęściej składanych formularzy. Każdego roku wpływa ponad 700 tys. takich wniosków, a ponowne przeliczenie świadczenia często kończy się podwyższeniem emerytury albo renty.

