Modowa niespodzianka w Lidlu. Markowe torebki za 99 zł

Początek tygodnia w Lidlu to ukłon w stronę miłośników mody. Od poniedziałku 18 maja w sklepach sieci ruszyła promocja na markowe torebki i plecaki.

Tym razem Lidl sięga po rozpoznawalną markę Wittchen, oferując wybrane modele za 99,99 zł. Akcja potrwa jednak bardzo krótko – od 18 do 23 maja, a więc kto się spóźni, może obejść się smakiem.

Kolekcja Wittchen w letnim wydaniu

Dostępna w ofercie sieci kolekcja to letnia linia marki Wittchen. Dominują jasne kolory, plecione faktury i lekkie formy, które dobrze wpisują się w sezon wiosenno-letni.

„Torebka lub plecak o wyglądzie rafii doskonale dopełni letnie stylizacje. Naturalny wygląd i funkcjonalność sprawiają, że to idealny dodatek na ciepłe dni” – zachęca sieć w gazetce promocyjnej.

Wśród modeli pojawiają się klasyczne shopperki, małe listonoszki, plecaki, a także torebki typu bucket i tote bag. W kolorystyce dominują naturalne odcienie rafii zestawione z bielą, brązem i czernią, ale nie brakuje też bardziej odważnych akcentów – różu czy błękitu, często uzupełnionych złotymi detalami.

Prezent na Dzień Matki „w sam raz”

Lidl trafił z ofertą w idealny moment. Dzień Matki (26 maja) zbliża się wielkimi krokami, a markowa torebka to jeden z tych prezentów, które trudno uznać za nietrafione.

Nie trzeba znać rozmiaru jak przy ubraniach ani ryzykować z zapachem czy kolorem jak przy kosmetykach. Dlatego tego typu dodatki często wybierane są jako bezpieczny, ale efektowny upominek.

Czytaj też:

Żelazko Philips za 55 zł. Biedronka nie żartuje z promocjami

Dyskont i moda – klasa czy obciach?

Jeszcze kilka lat temu zakupy modowych marek w dyskontach budziły mieszane emocje. Dziś ten obraz wyraźnie się zmienia.

Kiedyś tego typu produkty kojarzyły się z ciężkimi fasonami i ograniczonym wyborem. Obecnie sieci stawiają na bardziej dopracowane kolekcje, często trudno odróżnialne od oferty galerii handlowych. Zmieniło się też samo podejście konsumentów – liczy się design i cena, a nie miejsce zakupu.

Czytaj też:

Jysk przecenił niemal cały ogród. Takich rabatów dawno nie było