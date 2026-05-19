Tak Polacy radzą sobie z podwyżkami paliw. Wielu decyduje się na jeden krok

Jak pokazuje badanie SW Research zrealizowane na zlecenie OLX, w związku z ostatnimi podwyżkami cen paliw aż 22 proc. Polaków zaczęło częściej korzystać z roweru. A to napędziło popyt – 25 proc. badanych zadeklarowało, że na przestrzeni ostatnich tygodni kupiło jednoślad. Co trzeci respondent (34 proc.) z tej grupy nie kryje, że jednym z impulsów tej decyzji były wyższe koszty tankowania.

Rowery premium zyskują popularność

Badanie pokazuje, że wielu konsumentów poszukuje rowerów wyspecjalizowanych, a tym samym droższych. W efekcie tych preferencji cały rynek zmierza w stronę premiumizacji, a to znajduje odzwierciedlenie w podaży.

Z danych OLX wynika, że porównując pierwsze cztery miesiące tego roku do pierwszych czterech miesięcy roku 2025 wyraźnie widać, że część kategorii zanotowała korekty asortymentu i cen, co może stanowić zachętę dla klientów poszukujących bardziej ekonomicznych rozwiązań. Równocześnie jednak coraz wyraźniej zarysowuje się nowy trend rynkowy – przewagę zyskują rowery premium oraz specjalistyczne.

Na rynku rowerów pod względem podaży wyraźnie dominują dwie kategorie – gravele, w przypadku których liczba ogłoszeń w ujęciu rok do roku wzrosła o blisko 20 proc., oraz rowery crossowe, które w tym samym okresie zanotowały wzrost podaży na poziomie 17 proc.. Istotne różnice widać jednak w cenach. Gravele zdrożały o ponad 11 proc., co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu modelami z wyższej półki. Z kolei rowery crossowe potaniały o 9 proc., co może zwiększać ich atrakcyjność dla osób szukających ekonomicznej alternatywy dla samochodu.

– Dane te pokazują wyraźną ewolucję rynku rowerów – na znaczeniu zyskują kategorie przeznaczone do konkretnego wykorzystania, przy czym łączące funkcje rowerów do codziennej jazdy oraz aktywności fizycznych. Ciekawie na tym tle wygląda rynek rowerów szosowych. Chociaż ich podaż spadła o 7%, to ceny wzrosły o niemal 16%. Oznacza to, że bardziej wyspecjalizowane modele, mimo mniejszego wolumenu sprzedaży, konsekwentnie zyskują na wartości – podkreślają autorzy badania.

Badanie opinii publicznej “Re-commerce” zrealizowane przez SW Research na zlecenie OLX. Kwiecień 2026 r. n = 838.

