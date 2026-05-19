Jedna wpłata i zaczynają sprawdzać konto. Bank może poinformować skarbówkę

Wpłata większej ilości gotówki na konto bankowe może uruchomić dodatkowe procedury kontrolne. Dotyczy to zarówno przelewów, jak i pieniędzy wpłacanych przez wpłatomat. W określonych sytuacjach bank ma obowiązek przekazać informacje do odpowiednich instytucji, a dane mogą trafić również do systemów monitorujących Krajowej Administracji Skarbowej.

Największą uwagę instytucji finansowych przyciągają operacje przekraczające równowartość 15 tys. euro, czyli około 64 tys. zł. Takie transakcje podlegają obowiązkowi zgłoszenia na podstawie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Nie oznacza to jednak, że jedynie bardzo wysokie kwoty mogą wywołać reakcję banku.

Bank informuje skarbówkę także przy niższych kwotach

Czujność mogą wzbudzić również znacznie mniejsze wpłaty lub przelewy. Nawet kilka tysięcy złotych wpłaconych jednorazowo może zostać uznane za operację nietypową, jeśli nie pasuje do dotychczasowej aktywności klienta. Bank analizuje bowiem nie tylko samą kwotę, ale także sposób korzystania z rachunku.

Jeżeli osoba, która wcześniej sporadycznie korzystała z wpłatomatu lub bankomatu, nagle zaczyna regularnie wpłacać pieniądze, instytucja finansowa może potraktować to jako sygnał ostrzegawczy. W takiej sytuacji sprawdzane jest, czy nowe operacje odpowiadają wcześniejszemu profilowi klienta.

Bank informuje skarbówkę, gdy transakcja wydaje się podejrzana

Przy kwotach niższych niż 15 tys. euro nie ma automatycznego obowiązku zgłaszania sprawy do KAS. Bank nadal może jednak podjąć taką decyzję, jeśli uzna operację za podejrzaną lub nietypową. Oznacza to, że także mniejsze wpłaty mogą zostać objęte dodatkowymi procedurami.

W praktyce skutki mogą być dla klienta odczuwalne. Bank ma możliwość przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji, a nawet czasowego zablokowania środków do momentu wyjaśnienia sprawy. Sama rejestracja wpłaty nie kończy więc procesu analizy po stronie instytucji finansowej.

Bank informuje skarbówkę również o schematach przelewów

Kontrolą mogą zostać objęte nie tylko wpłaty gotówkowe, ale też przelewy. Duże operacje finansowe mogą zainteresować Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Jednocześnie także mniejsze transakcje bywają analizowane, jeśli sposób ich wykonywania wzbudza podejrzenia.

Do sytuacji alarmowych należą między innymi częste przelewy na niższe kwoty, które łącznie tworzą dużą sumę, nietypowe tytuły przelewów czy powtarzające się wpłaty od różnych nadawców na podobne wartości. Takie działania mogą sugerować rozdzielanie transakcji albo prowadzenie nierejestrowanej działalności. Dlatego dziś bank informuje skarbówkę nie tylko przy bardzo dużych wpłatach, ale również wtedy, gdy sam schemat operacji wydaje się nietypowy.

FAQ – Limit przelewu

Czy istnieje limit wpłaty na konto bez kontroli skarbówki?

Nie ma takiego limitu. Jest próg 15 000 euro, po którego przekroczeniu bank zgłasza transakcję do GIIF.

Czy wpłata powyżej 15 000 euro zostanie zablokowana?

Nie. Bank zrealizuje operację, ale przekaże informację o transakcji do rejestru GIIF.

Czy mniejsze wpłaty też mogą wzbudzić podejrzenia?

Tak, jeśli są częste, nietypowe, pochodzą z niejasnych źródeł albo wyglądają na celowe dzielenie większej kwoty.

Jak udokumentować większą wpłatę na konto?

Warto mieć umowę sprzedaży, PIT, wyciąg bankowy, umowę darowizny, pożyczki lub inne potwierdzenie źródła pieniędzy.

Co grozi, jeśli nie da się wyjaśnić pochodzenia pieniędzy?

Urząd może uznać środki za dochód z nieujawnionych źródeł i naliczyć wysoki podatek.

