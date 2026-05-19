Kierowcy i mechanicy na celowniku armii. Wojsko szykuje tysiące powołań

W 2026 roku skala powołań na ćwiczenia wojskowe może być wyjątkowo duża. Wojsko planuje wezwać nawet 200 tys. osób z tzw. pasywnej rezerwy, a łączny limit powołań może sięgnąć około 300 tys. osób. Szczególnie poszukiwani są kierowcy ciężarówek, autobusów oraz mechanicy, których armia uznaje dziś za kluczowych specjalistów.

Znaczenie mają nie tylko same kwalifikacje wojskowe, ale również doświadczenie zdobyte w pracy cywilnej. Wojsko coraz mocniej stawia bowiem na praktyczne umiejętności potrzebne do sprawnego działania logistyki i zaplecza technicznego.

Ćwiczenia wojskowe 2026. Kierowcy i mechanicy szczególnie potrzebni

Ministerstwo Obrony Narodowej zakłada, że w 2026 roku na ćwiczenia zostanie powołanych do 200 tys. osób z pasywnej rezerwy. Dodatkowo całkowity limit powołań, obejmujący również inne formy służby, może wynieść nawet około 300 tys. osób.

Armia podkreśla, że szczególnie potrzebuje osób posiadających konkretne kwalifikacje zawodowe. Wśród najbardziej poszukiwanych znajdują się kierowcy z prawem jazdy kategorii C i D oraz mechanicy zajmujący się naprawą i utrzymaniem pojazdów. Wojsko wskazuje również na zapotrzebowanie na elektrotechników i innych specjalistów technicznych.

Ćwiczenia wojskowe 2026. Wojsko stawia na logistykę

Znaczenie kierowców i mechaników wynika przede wszystkim z potrzeb logistycznych armii. Transport sprzętu, przewóz zaopatrzenia oraz utrzymanie pojazdów wojskowych są uznawane za podstawę sprawnego funkcjonowania sił zbrojnych.

Dlatego osoby wykonujące takie zawody w cywilu znalazły się w centrum zainteresowania wojska. Rozszerzenie katalogu osób wzywanych na ćwiczenia pokazuje, że armia coraz mocniej opiera się na praktycznych umiejętnościach, które mogą być wykorzystane podczas działań wojskowych.

Ćwiczenia wojskowe 2026. Kto może dostać wezwanie?

Podstawą do powoływania na ćwiczenia jest ustawa o obronie Ojczyzny. Zgodnie z przepisami wezwanie może otrzymać każda osoba z uregulowanym stosunkiem do służby wojskowej, która przeszła kwalifikację wojskową i otrzymała kategorię zdolności.

Dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Wojsko może powołać nie tylko klasycznych rezerwistów, ale również osoby posiadające przydatne kwalifikacje zawodowe, jeśli nie pełnią innej formy służby wojskowej i nie mają przydziału do jednostek zmilitaryzowanych.

Ćwiczenia wojskowe 2026. Tak wygląda procedura powołania

Obowiązują także limity wieku. W większości przypadków wezwania mogą otrzymać osoby do 55. roku życia, natomiast oficerowie i podoficerowie nawet do 63 lat.

Powołanie odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej. Dokument musi zostać doręczony co najmniej 14 dni przed terminem ćwiczeń i zawiera informacje o miejscu, dacie oraz zakresie obowiązków. Ćwiczenia mogą mieć charakter jednodniowy, krótkotrwały do 30 dni albo długotrwały do 90 dni. Możliwa jest również forma rotacyjna, rozłożona w czasie, przy czym łączny czas ćwiczeń jednej osoby nie może przekroczyć 90 dni w ciągu roku.

FAQ – Powołanie do wojska

Kogo wojsko chce powoływać na ćwiczenia w 2026 roku?

Szczególnie poszukiwani są kierowcy ciężarówek, autobusów, mechanicy i inni specjaliści techniczni.

Ile osób może zostać powołanych?

Limit dla pasywnej rezerwy wynosi do 200 tys. osób, a łączny limit może sięgnąć około 300 tys.

Czy kobiety także mogą dostać wezwanie?

Tak. Przepisy obejmują zarówno mężczyzn, jak i kobiety posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Ile mogą trwać ćwiczenia wojskowe?

Ćwiczenia mogą być jednodniowe, do 30 dni albo nawet do 90 dni.

Kiedy przychodzi wezwanie z wojska?

Decyzja administracyjna musi zostać doręczona minimum 14 dni przed terminem ćwiczeń.

Czytaj też:

Dlatego USA nie wyślą żołnierzy do Polski. Amerykański dowódca przyznał to wprostCzytaj też:

Tajemnicza scena pod Air Force One. Tak wygląda współczesna wojna wywiadów