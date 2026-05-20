Popularna sieć startuje z promocją. Torebki Calvin Klein za 199 zł

Kaufland ponownie sięga po modowe marki i tym razem w najnowszej ofercie znajdziemy torebki Calvin Klein. W wiosennej promocji pojawiają się różne modele – od niewielkich bagietek na ramię, przez klasyczne listonoszki, aż po charakterystyczne dla marki fasony crossbody. Całość utrzymana jest w minimalistycznym, miejskim stylu.

Torebki Calvin Klein w najmodniejszych kolorach

W nowej ofercie dominują jasne i stonowane barwy: biel, krem, beż, delikatna żółć oraz odcienie taupe. Nie brakuje jednak mocniejszych akcentów – uwagę szczególnie przyciąga bordowa bagietka, wpisująca się w trend powrotu głębokich, nasyconych kolorów.

To właśnie ona może okazać się jednym z najbardziej pożądanych modeli tej edycji. Z kolei jaśniejsze propozycje stawiają na prostotę i uniwersalność, dzięki czemu łatwo dopasować je do codziennych stylizacji.

Ceny i warunki promocji

Promocja startuje 21 maja i potrwa do 2 czerwca. W ramach oferty specjalnej ceny wyglądają następująco:

199 zł – przy zakupie z Kaufland Card,

299 zł – cena regularna bez karty.

Warto jednak pamiętać, że promocyjna cena obejmuje tylko jedną torebkę na „pierwszy paragon dziennie” – jak to zaznacza sieć. Przy większych zakupach lub braku karty lojalnościowej cena wraca do standardowego poziomu.

Ile kosztują podobne modele online?

Jak zauważa serwis Taniomam, porównanie z cenami internetowymi pokazuje, że oferta Kauflandu może być atrakcyjna. W sklepach online podobne modele Calvin Klein kosztują często wyraźnie więcej.

Przykładowe widełki cenowe:

bagietki: ok. 319–409 zł,

listonoszki: ok. 258–293 zł,

prostsze modele: od ok. 219 zł,

Różnice sprawiają, że dyskontowa oferta zaczyna być realną alternatywą dla zakupów w klasycznych butikach i sklepach online.

Czytaj też:

Modowa niespodzianka w Lidlu. Markowe torebki za 99 zł

Dyskont i moda – coraz bliżej siebie

Jeszcze kilka lat temu obecność luksusowych marek w dyskontach budziła zdziwienie, a czasem nawet nieufność. Dziś coraz częściej staje się to standardem. Sieci handlowe inwestują w bardziej przemyślane kolekcje, które stylistycznie niewiele odbiegają od tych z galerii handlowych czy z platform internetowych takich jak Zalando, Modivo czy Answear.com. Zmienia się też podejście klientów – liczy się przede wszystkim cena, jakość i design, a nie miejsce zakupu.

Czytaj też:

Żelazko Philips za 55 zł. Biedronka nie żartuje z promocjami