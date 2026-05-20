Oszuści znaleźli nowy sposób na BLIK. Polacy sami oddają im pieniądze

Przestępcy wykorzystują nowy sposób wyłudzania pieniędzy z kont bankowych. Mechanizm opiera się na popularnej funkcji przelewów BLIK na numer telefonu. Oszuści liczą na to, że przypadkowy odbiorca uwierzy w historię o pomyłce i sam prześle pieniądze na wskazany numer.

Schemat działania jest prosty. Na konto przypadkowej osoby trafia przelew BLIK, a chwilę później pojawia się kontakt od rzekomego nadawcy. Taka osoba twierdzi, że omyłkowo wysłała pieniądze i prosi o ich szybki zwrot na inny numer telefonu.

Oszustwo na BLIK zaczyna się od fałszywych ogłoszeń

Jak przekazało biuro prasowe BLIK-u, cały proceder często rozpoczyna się od fałszywych ogłoszeń publikowanych w internecie. Przestępcy podają w nich nieprawdziwe numery telefonów, a nieświadome osoby wykonują przelew na błędny numer.

Później oszuści próbują odzyskać środki, kontaktując się z przypadkowym odbiorcą i przekonując go do zwrotu pieniędzy. Problem polega na tym, że środki mają zostać wysłane na zupełnie inny numer telefonu niż ten, z którego wykonano pierwotny przelew.

Bank i operator apelują o ostrożność

BLIK podkreśla, że sama usługa przelewów na telefon pozostaje bezpieczna, jeśli użytkownicy zachowują ostrożność. Osoby, które niespodziewanie otrzymają taki przelew, nie powinny samodzielnie odsyłać pieniędzy na wskazany numer.

Zamiast tego należy jak najszybciej skontaktować się ze swoim bankiem. To właśnie bank może uruchomić odpowiednią procedurę wyjaśniającą oraz pomóc w bezpiecznym rozwiązaniu sytuacji.

To tylko jedna z metod

Przestępcy coraz częściej wykorzystują także inne sposoby wyłudzania pieniędzy. W tekście przypomniano również o przypadkach podszywania się pod Ministerstwo Finansów. Oszuści wysyłali fałszywe wiadomości SMS z informacją o rzekomych zaległościach podatkowych i groźbie egzekucji komorniczej.

Takie wiadomości miały nadpis WINDK_GOVPL i zawierały link prowadzący do strony przypominającej oficjalny serwis Ministerstwa Finansów. Po wejściu na stronę użytkownik widział informację o nieopłaconym podatku i rzekomym zagrożeniu zajęciem komorniczym.

Oszustwo na BLIK. Co zrobić po otrzymaniu przelewu?

Biuro prasowe BLIK przypomina, że w przypadku pomyłkowego przelewu istnieją oficjalne procedury kontaktu z bankiem. Dotyczy to zarówno odzyskania omyłkowo wysłanych środków, jak i bezpiecznego zwrotu pieniędzy otrzymanych przez przypadek.

Eksperci apelują, by nie działać pod presją czasu i nie wykonywać pochopnych przelewów. To właśnie pośpiech oraz emocje są najczęściej wykorzystywane przez cyberprzestępców próbujących wyłudzić pieniądze.

