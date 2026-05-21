Action obniża ceny. Elektronikę kupisz za grosze

Holenderska sieć Action wystartowała z kolejną odsłoną Promocji Tygodnia, która potrwa od 20 do 26 maja. W ofercie pojawiły się przede wszystkim gadżety elektroniczne – od słuchawek i powerbanków po akcesoria samochodowe.

Słuchawki ANC za grosze

Wśród produktów audio uwagę przyciągają słuchawki Solix SL-700 typu TWS z aktywną redukcją hałasu (ANC). Urządzenie oferuje redukcję szumów na poziomie 25 dB oraz nawet 35 godzin pracy z etui ładującym.

Dostępne są w kilku kolorach: beżowym, szarym, różowym i białym. Mnie urzekły te beżowe. Co istotne, sterowanie odbywa się za pomocą panelu dotykowego. A cena? Taniej o 22 proc., a w promocji to zaledwie 34,95 zł, co czyni je jedną z najtańszych propozycji z ANC na rynku.

Głośnik bezprzewodowy XXL w dużym rabacie

W ofercie znalazł się również głośnik bezprzewodowy Fresh ’n Rebel XXL. To sprzęt o mocy 100 W RMS, wyposażony w Bluetooth 6.0 i wodoodporność IP66. Jak zapewnia sieć, urządzenie gwarantuje do 16 godzin pracy na baterii i może być łączone w pary, tworząc zestaw stereo. To propozycja skierowana do osób szukających mocnego brzmienia na imprezy plenerowe, grille czy wyjazdy.

Solarny powerbank i ładowarka samochodowa

Jednym z ciekawszych produktów z aktualnej oferty promocyjnej jest solarny powerbank Re-load o pojemności 20 000 mAh i mocy ładowania 20 W. Urządzenie można zasilać zarówno przez USB-C i USB-A, jak i energią słoneczną.

– Wybierasz się na kemping lub wycieczkę i zawsze chcesz mieć pod ręką dodatkową moc? Powerbank zasilany energią słoneczną zrobi dokładnie to, czego potrzebujesz – anonsuje sieć i zachęca promocyjną ceną 56,95 zł. Jest ona obniżona o 12 proc. w stosunku do ceny regularnej.

W promocji znalazła się także ładowarka samochodowa z dwoma portami, oferująca łącznie 38 W mocy i możliwość jednoczesnego ładowania dwóch urządzeń. Jej cena spadła o 10 proc. i wynosi teraz 17,49 zł.

