Czy produkty eko rzeczywiście są ekologiczne? Na dwoje babka wróżyła

Żywność ekologiczna w Unii Europejskiej to produkty, które mają być wytwarzane w sposób zrównoważony, bez użycia syntetycznych nawozów czy pestycydów. ich produkcja, import oraz sprzedaż są ściśle regulowane.

Każdy certyfikowany produkt ekologiczny (często nazywany bio lub eko) musi spełniać surowe wymogi i posiadać odpowiednie oznaczenia na etykiecie:

Zielony listek (logo UE) – oficjalny znak potwierdzający, że produkt pochodzi z certyfikowanych upraw lub hodowli,

Kod jednostki certyfikującej – ciąg znaków, który pozwala zidentyfikować organ kontrolujący producenta,

Informacja o pochodzeniu – oznaczenie miejsca zbioru surowców, np. Rolnictwo UE, Rolnictwo spoza UE lub nazwa konkretnego kraju.

Okazuje się jednak, że nawet tak duża kontrola nie chroni kupujących przed zakupem produktów, które tylk opodszywają się pod trend na ekologię.

Co się kryje w ekologicznych produktach z unijnego rynku?

Badania na zawartość pozostałości ponad 500 pestycydów w kilku ekologicznych produktach przeprowadził na zlecenie Fundacji Pro-Test Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach.

Pod lupę trafiły ekologiczne rodzynki marek: BioLife, Bio Planet, Ener BIO – marki własnej sieci sklepów Rossmann, NaturaVena, Biominki, Organic Farma Zdrowia i EkoWital, a także dwa produkty marki Dary Natury: suszona natka pietruszki i herbatka „Bomba witaminowa”.

trwogę budzą wyniki badań rodzynków Biominki firmy Bio Planet. Laboratorium wykryło w nich chloropiryfos – substancję wycofaną z użycia w Unii Europejskiej z powodu obaw dotyczących jej wpływu na zdrowie ludzi, szczególnie dzieci. Eksperci wskazują m.in. na jej możliwe działanie neurotoksyczne i potencjalny wpływ na rozwijający się mózg dziecka. Co więcej, poziom chloropiryfosu wykryty w rodzynkach Biominki trzykrotnie przekraczał normę dopuszczalną nawet dla żywności konwencjonalnej!

Tymczasem nazwa i wygląd opakowania rodzynków Biominki sugeruje, że produkt ten jest kierowany właśnie do dzieci i rodziców szukających „lepszych”, zdrowszych przekąsek.

Połowa badanych produktów eko była rzeczywiście ekologiczna

Niepokojący wynik dotyczył również ekologicznej herbatki „Bomba Witaminowa” marki Dary Natury. Laboratorium wykryło w niej aż cztery pestycydy: boskalid, pirymetanil, tebukonazol i acetamipryd, a żadna z tych substancji nie jest dopuszczona do stosowania w unijnym rolnictwie ekologicznym.

W ekologicznych rodzynkach sułtankach Eko-Wital laboratorium wykryło trzy pestycydy, w tym flutriafol – substancję niedopuszczoną już do stosowania w UE. Z kolei rodzynki Organic Farma Zdrowia, również wyprodukowane przez Eko-Wital, zawierały dwa pestycydy.

Żaden z wymienionych produktów z pozostałościami pestycydów nie spełniał wymagań dla żywności ekologicznej. Za to w pięciu przebadanych produktach laboratorium nie wykryło żadnych pozostałości pestycydów. Chodzi o:

BioLife Rodzynki sułtanki bio

Rodzynki Ener BIO z Rossmanna

NaturaVena BIO Rodzynki sułtanki

Bio Planet Rodzynki Sułtanki BIO

ekologiczna natka pietruszki marki Dary Natury.

