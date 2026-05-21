Tyle emeryci wydają na zakupy. Widać efekt „trzynastki”

Indeks Miesięcznych Zakupów dla profilu emeryta wyniósł w kwietniu br. 521,40 zł. W przeliczeniu na pojedyncze dni oznacza to, że bieżące wyżywienie i utrzymanie podstawowej higieny przez osobę w wieku senioralnym kosztuje średnio 17,38 zł dziennie. W marcu wydatki na zakupy wyniosły 515,70 zł, co oznacza, że w poprzednim miesiącu senior musiał wydać przy kasie o 5,70 zł więcej. Z kolei przed rokiem było to 495,20 zł, a zatem o 26,20 zł mniej.

Taka zmiana oznacza, że osobista inflacja w gospodarstwie senioralnym wynosi obecnie 5,29 proc. w ujęciu rocznym, czyli wyraźnie więcej niż oficjalny kwietniowy odczyt Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) – 3,2 proc. rok do roku.

13. emerytura „wpływa na poczucie stabilizacji”

Jednocześnie jednak obciążanie dochodu zakupami spadło. Kluczowy był tutaj efekt 13. emerytury, która została wypłacona w kwietniu. W marcu br. przy standardowym świadczeniu, udział podstawowych zakupów w budżecie emeryta wynosił 30,16 proc. W kwietniu wskaźnik ten obniżył się do poziomu 15,55 proc. Jest to wartość niższa niż w przypadku singla, u którego obciążenie wynosi 21,36 proc., czy rodziny czteroosobowej ze wskaźnikiem 23,49 proc. Dane te pokazują, jak istotny wpływ na realną siłę nabywczą osób starszych mają jednorazowe transfery socjalne.

– Kwiecień pokazał w praktyce, w jaki sposób wypłata 13. emerytury wpływa na poczucie stabilizacji finansowej seniorów. Podwojenie przychodu sprawiło, że obciążenie portfela wydatkami na żywność i higienę spadło do poziomu 15,55%, co pozwala na znacznie większą swobodę w gospodarowaniu pozostałymi środkami. Można też stwierdzić, że tego typu świadczenia przywracają seniorom poczucie godności i bezpieczeństwa, którego brakuje im w pozostałych miesiącach roku. Seniorzy tak właśnie chcieliby czuć się przy każdej wypłacie z ZUS, ponieważ przy standardowej wysokości emerytury ich sytuacja jest znacznie trudniejsza niż w przypadku singli czy rodzin – komentuje Michał Tomaszkiewicz, współautor raportu z portalu PolskieRadio24.pl.

Indeks Miesięcznych Zakupów (IMZ) to cykliczny raport oparty na autorskiej metodologii Michała Tomaszkiewicza, realizowany dla PolskieRadio24.pl we współpracy z UCE RESEARCH i Uniwersytetami WSB Merito. W odróżnieniu od wskaźników inflacji (CPI) podawanych przez GUS, IMZ nie mierzy ogólnego poziomu cen w gospodarce, lecz pokazuje nominalny koszt zakupu ściśle określonego zestawu produktów (FMCG), niezbędnych do funkcjonowania przez miesiąc. Fundamentem wyliczeń są dane z raportu „Indeks Cen w Sklepach Detalicznych” (autorstwa UCE RESEARCH/WSB Merito), opartego na analizie 104 000 odczytów cen w ponad 48 000 placówkach handlowych. Prezentowany powyżej profil emeryta zakłada osobę starszą prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe, której decyzje zakupowe oparte są na tradycji kulinarnej, gotowaniu w domu od podstaw i oszczędnym gospodarowaniu zasobami (wykorzystywanie żywności w 100%), przy jednoczesnym uwzględnieniu specyficznych wydatków na leki (suplementy, maści przeciwbólowe itp.). Koszty koszyka odniesiono do najniższej emerytury netto.

