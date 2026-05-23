Pomysł z zadaszeniem tarasu wydaje się niewinny. Ale to pułapka

Polacy prześcigają w urządzaniu tarasów. Sprzyja temu także telewizja, kiedy pokazuje szybkie metamorfozy przydomowych tarasów. W ich trakcie często zmienniane są meble, czy rośliny, ale we wnętrzarskich programach raczej nie zobaczymy budowy zadaszenia. Dlaczego?

Bo w wielu przypadkach nie da się tego załatwić w trakcie kilku dni. I nie chodzi o samą budowę, która nie jest szczególnie skomplikowana. Chodzi o kwestie związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, których pominąć nie można.

Zadaszenie tarasu bez pozwolenia dopiero po spełnieniu warunków

Wszystko zależy od powierzchni tarasu, którą chcemy zadaszyć. Zgodnie z obowiazującymi przepisami prawa budowlanego, są tylko trzy okoliczności, w których o pozwolenie na budowę nie trzeba się wcześniej starać:

kiedy zadaszenie tarasu (wiata) nie przekracza powierzchni 35 m 2 , a w obrębie 500 m 2 działki nie ma więcej niż dwóch budynków gospodarczych, szop ogrodowych, domków narzędziowych, garaży lub innych wiat,

kiedy zadaszenie tarasu, ganek lub oranżeria nie przekracza powierzchni 35 m 2 , a na 500 m 2 działki nie przypada więcej niż dwa obiekty z tej kategorii,

kiedy zadaszenie jest wykonywane nad tarasem o powierzchni przekraczającej 35 m 2 , ale powierzchnia dachu będzie nie większa niż 50 m 2.

W tych trzech przypadkach wymagane jest tylko zgłoszenie do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Czyli gdzie?

Zgłoszenie budowy zadaszenia jest łatwiejsze niż pozwolenie na budowę

Jeżeli budowa zadaszenia jest przebudową budynku itrzeba ingerować w konstrukcję domu w sposób znaczący, wówczas konieczne jest zgłoszenie budowy zadaszenia tarasu w starostwie powiatowym. Jeśli istnieje zagrożenie, że zadaszenie będzie wpływało na stabilność budynku, wówczas sytuację musi ocenić ekspert. Wyda on opinię, na podstawie której można uzyskać zezwolenie na budowę.

Jeżeli jednak budowa zadaszenia jest po prostu częścią remontu – w takiej sytuacji nie trzeba zgłaszać budowy zadaszenia. Zależy to przede wszystkim od indywidualnej interpretacji przepisów, którą oczywiście w razie problemów trzeba będzie umieć udowodnić przed odpowiednim organem.

Kto chce spokojnie pić kawę na zadaszonym tarasie wybudowanym zgodnie z prawem, może zgłosić zadaszenie nawet wtedy, gdy nie jest to czynność obligatoryjna. Samo zgłoszenie nie jest skomplikowanym procesem, a często pozwoli cieszyć się okolicą spokojniej.

