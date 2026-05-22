Fiskus może sprawdzić twoje konto. Ten limit wpłat uruchamia alarm w banku

Wielu Polaków zastanawia się, jaki jest limit wpłat na konto bez kontroli skarbówki i kiedy bank może zainteresować się pieniędzmi klienta. Obowiązujące przepisy nie wskazują jednak konkretnej kwoty, którą można wpłacić całkowicie „bezpiecznie”. Istnieje natomiast próg, po przekroczeniu którego instytucje finansowe mają obowiązek zgłosić transakcję do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Limit wpłat na konto bez kontroli skarbówki

Obecnie banki muszą raportować transakcje przekraczające równowartość 15 tys. euro. W praktyce oznacza to około 65–70 tys. zł, choć dokładna wartość zależy od aktualnego kursu euro. Dotyczy to zarówno wpłat gotówkowych, jak i przelewów czy wypłat środków.

Przepisy wynikają z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Samo zgłoszenie nie oznacza jednak automatycznej kontroli skarbowej. To standardowa procedura nadzoru finansowego.

Bank może analizować także mniejsze wpłaty

Instytucje finansowe zwracają uwagę nie tylko na duże operacje. Podejrzenia mogą wzbudzić również mniejsze wpłaty, jeśli ich charakter wydaje się nietypowy. Chodzi między innymi o częste wpłaty gotówki, przelewy od wielu osób czy rozbijanie większej sumy na kilka mniejszych operacji.

Bank ma wtedy prawo poprosić klienta o dokumenty potwierdzające źródło pieniędzy. Jeśli wyjaśnienia okażą się niewystarczające, transakcja może zostać zgłoszona do GIIF niezależnie od jej wartości.

Limit wpłat na konto bez kontroli skarbówki a darowizny

Problemy mogą pojawić się również przy darowiznach lub pożyczkach od rodziny i znajomych. Fiskus może sprawdzić, czy środki zostały prawidłowo zgłoszone oraz czy należny podatek został opłacony.

W przypadku darowizn obowiązują określone limity zwolnień podatkowych. Dla najbliższej rodziny po przekroczeniu 36 120 zł konieczne jest zgłoszenie darowizny na formularzu SD-Z2. Brak zgłoszenia może oznaczać konieczność zapłaty podatku.

Własne oszczędności także mogą zainteresować urząd

Wpłata własnych pieniędzy na konto co do zasady nie jest problemem, jeśli można udokumentować pochodzenie środków. W razie pytań urzędu pomocne mogą być umowy sprzedaży, wyciągi bankowe, PIT-y czy dokumenty potwierdzające wypłatę oszczędności.

Największe ryzyko pojawia się wtedy, gdy podatnik nie potrafi wyjaśnić źródła pieniędzy. Fiskus może wówczas uznać środki za dochód z nieujawnionych źródeł i nałożyć wysoki podatek sankcyjny.

Przedsiębiorcy mają osobne ograniczenia

Firmy muszą dodatkowo pamiętać o limicie płatności gotówkowych. Transakcje między przedsiębiorcami przekraczające 15 tys. zł powinny być realizowane przelewem. W przeciwnym razie wydatek nie może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu.

W 2026 roku pojawił się projekt podniesienia tego limitu do 25 tys. zł od 2027 roku. Na razie jednak nadal obowiązuje próg 15 tys. zł.

FAQ – Limit przelewu

Czy istnieje limit wpłaty na konto bez kontroli skarbówki?

Nie ma takiego limitu. Jest próg 15 000 euro, po którego przekroczeniu bank zgłasza transakcję do GIIF.

Czy wpłata powyżej 15 000 euro zostanie zablokowana?

Nie. Bank zrealizuje operację, ale przekaże informację o transakcji do rejestru GIIF.

Czy mniejsze wpłaty też mogą wzbudzić podejrzenia?

Tak, jeśli są częste, nietypowe, pochodzą z niejasnych źródeł albo wyglądają na celowe dzielenie większej kwoty.

Jak udokumentować większą wpłatę na konto?

Warto mieć umowę sprzedaży, PIT, wyciąg bankowy, umowę darowizny, pożyczki lub inne potwierdzenie źródła pieniędzy.

Co grozi, jeśli nie da się wyjaśnić pochodzenia pieniędzy?

Urząd może uznać środki za dochód z nieujawnionych źródeł i naliczyć wysoki podatek.

Czytaj też:

Gotówka pod coraz większą kontrolą. Przedsiębiorcy muszą uważać na limitCzytaj też:

Wpłacasz gotówkę na konto? Ten limit może uruchomić procedury