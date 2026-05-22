Wielkie zmiany od 21 maja. Mieszkańców bloków mogą czekać kosztowne remonty

Od 21 maja 2026 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące wody z kranu. Polska wdraża unijną dyrektywę dotyczącą jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Nowelizacja ustawy zmieni zakres odpowiedzialności wodociągów, samorządów oraz właścicieli i zarządców nieruchomości.

Celem nowych regulacji jest poprawa bezpieczeństwa wody pitnej oraz ograniczenie zagrożeń wynikających ze złego stanu instalacji wodnych. Zmiany obejmą między innymi wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, szkoły, urzędy i inne budynki korzystające z wewnętrznych systemów wodociągowych.

Nowe przepisy dotyczące wody z kranu od 21 maja

Najważniejsza zmiana polega na rozszerzeniu nadzoru nad bezpieczeństwem wody także na instalacje znajdujące się wewnątrz budynków. Do tej pory odpowiedzialność przedsiębiorstw wodociągowych zazwyczaj kończyła się na głównym zaworze budynku.

Nowelizacja nie oznacza obowiązkowych kontroli każdego kranu przez państwowe służby. Wprowadza jednak nowe zasady oceny ryzyka oraz odpowiedzialności za stan instalacji wodnych. Polska miała wdrożyć unijną dyrektywę dotyczącą jakości wody już do 12 stycznia 2023 roku.

Właściciele budynków dostaną nowe obowiązki

Nowe przepisy nakładają na właścicieli i zarządców nieruchomości obowiązek przeprowadzania ocen ryzyka dotyczących wewnętrznych systemów wodociągowych. Chodzi między innymi o analizę stanu instalacji, możliwych zagrożeń sanitarnych oraz bezpieczeństwa dostarczanej wody.

W praktyce może to oznaczać konieczność wykonywania przeglądów technicznych, prowadzenia dokumentacji instalacji oraz badań jakości wody w określonych sytuacjach. Szczególnie duże znaczenie zmiany mogą mieć w starszych budynkach, gdzie instalacje wodne nie były modernizowane od wielu lat.

Nowe przepisy dotyczące wody z kranu a stare instalacje

Dyskusję wokół nowych regulacji wzmocniły wcześniejsze problemy związane ze stanem instalacji wodnych. Jednym z najgłośniejszych przypadków był kryzys związany z bakterią legionelli w Rzeszowie w 2023 roku.

Pojawiały się wtedy informacje o problemach wynikających ze złego stanu instalacji wewnętrznych oraz zaniedbań związanych z ich utrzymaniem. Zdarzenie zwróciło uwagę na skutki braku regularnych kontroli i konserwacji systemów wodnych w budynkach. Efektem takich zaniedbań mogą być problemy sanitarne, pogorszenie jakości wody oraz kosztowne naprawy.

Gminy będą musiały reagować na brak dostępu do wody

Nowelizacja obejmuje również samorządy. Gminy będą zobowiązane do identyfikowania osób, które nie mają dostępu do wody pitnej albo mają do niej ograniczony dostęp.

Samorządy mają podejmować działania zapewniające takim osobom dostęp do bezpiecznej wody. Regulacje dotyczą przede wszystkim terenów o słabszej infrastrukturze oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Nowe przepisy doprecyzowują również kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną.

