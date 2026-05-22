Koniec abonamentu RTV coraz bliżej. Polacy zapłacą nową obowiązkową opłatę

Koniec abonamentu RTV jest coraz bliżej. Od 1 stycznia 2027 roku ma zacząć obowiązywać nowa opłata audiowizualna, która zastąpi obecny system finansowania mediów publicznych. Zmiana oznacza całkowicie nowe zasady pobierania należności.

Nowa opłata ma obejmować podatników niezależnie od tego, czy posiadają telewizor lub radio. Jednym z rozważanych rozwiązań jest automatyczne pobieranie należności przez Urząd Skarbowy przy rozliczeniu podatku dochodowego.

Nowa opłata audiowizualna zamiast abonamentu RTV

Obecnie abonament RTV trzeba płacić już za samo posiadanie odbiornika. Miesięczna opłata za radio wynosi 9,5 zł, natomiast za telewizor lub telewizor i radio razem — 30,5 zł miesięcznie.

Wysokość abonamentu nie zależy od liczby urządzeń znajdujących się w gospodarstwie domowym. Za kontrolę odpowiada Poczta Polska, której pracownicy sprawdzają, czy odbiorniki zostały zarejestrowane i czy opłaty są regulowane.

Koniec kontroli i rejestracji odbiorników

Nowa opłata audiowizualna ma zmienić cały system. Rząd planuje odejście od obowiązku rejestracji odbiorników oraz kontroli prowadzonych w domach.

Po wejściu nowych przepisów znaczenie przestanie mieć to, jaki sprzęt znajduje się w mieszkaniu. Opłata będzie przypisana bezpośrednio do podatnika. Według zapowiedzi ma wynosić około 8–9 zł miesięcznie i będzie podlegała corocznej waloryzacji.

Nowa opłata audiowizualna ma być pobierana automatycznie

Zgodnie z zapowiedziami należność będzie pobierana automatycznie przez Urząd Skarbowy przy rozliczaniu PIT. To oznacza całkowitą zmianę sposobu finansowania mediów publicznych.

Obecnie za brak opłacania abonamentu RTV grożą kary. W 2025 roku Poczta Polska informowała, że kara za brak ważnej opłaty wynosi 819 zł w przypadku telewizora i 261 zł za radio.

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV?

Z obowiązku płacenia abonamentu RTV zwolnione są między innymi osoby, które ukończyły 75 lat, weterani będący inwalidami wojennymi oraz osoby zaliczone do pierwszej grupy inwalidzkiej.

Ulga przysługuje także osobom po 60. roku życia, jeśli ich miesięczna emerytura nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia. Zwolnienie nie działa jednak automatycznie. Aby z niego skorzystać, trzeba złożyć odpowiednie oświadczenie w urzędzie pocztowym oraz przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienia.

FAQ – Abonament RTV

Czy muszę płacić abonament, jeśli nie oglądam TV?

Tak, obowiązek wynika z posiadania odbiornika, nie z oglądania – liczy się samo urządzenie zdolne do odbioru.



Jak wyrejestrować TV po jej sprzedaży lub awarii?

Zgłoś pisemnie lub online w eABONAMENCIE z dowodem (faktura sprzedaży, protokół naprawy) – w ciągu 14 dni od zmiany.

Czy mogę zapłacić abonament kartą w dowolnym miejscu?

Po 3 latach od terminu płatności, ale Poczta może wcześniej skierować sprawę do windykacji lub sądu.

Czytaj też:

Ostatnie dni na obowiązkową opłatę. Potem do akcji wkracza fiskusCzytaj też:

Koniec wolności oglądania? Netflix szykuje wielką zmianę dla Polaków