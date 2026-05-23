Nawet 7 tys. zł i emerytura przed pięćdziesiątką. Te liczby robią wrażenie

Emerytury mundurowe pozostają znacznie wyższe od świadczeń wypłacanych w powszechnym systemie emerytalnym. Z danych przekazanych przez MSWiA wynika, że przeciętna emerytura funkcjonariuszy służb mundurowych przekroczyła już 6,9 tys. zł brutto miesięcznie. Wielu mundurowych kończy służbę jeszcze przed ukończeniem 50 lat.

Według danych Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA przeciętne świadczenie mundurowe wyniosło w 2025 roku dokładnie 6941 zł brutto. To zdecydowanie więcej niż średnia emerytura wypłacana przez ZUS, która przekracza obecnie 4 tys. zł brutto miesięcznie.

Emerytury mundurowe znacznie wyższe niż w ZUS

Jak wskazano, osoby rozpoczynające służbę przed 1 stycznia 2013 roku mogą przejść na emeryturę już po 15 latach pracy. W takim przypadku świadczenie wynosi 40 proc. podstawy wymiaru, obejmującej wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami i premiami. Każdy kolejny rok służby zwiększa wysokość emerytury o 2,6 proc.

Inne zasady obowiązują funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli służbę po 31 grudnia 2012 roku. W ich przypadku prawo do emerytury przysługuje po 25 latach służby, a świadczenie wynosi 60 proc. podstawy wymiaru i rośnie o 3 proc. za każdy kolejny rok. Maksymalna wysokość emerytury mundurowej w obu systemach może wynieść 75 proc. podstawy wymiaru.

Dane ZER MSWiA pokazują, że funkcjonariusze przechodzą na emeryturę średnio po 23-24 latach służby. Oznacza to, że kończą aktywność zawodową dużo wcześniej niż osoby objęte systemem powszechnym, które często pracują nawet około 40 lat. W 2025 roku statystyczny nowy emeryt mundurowy miał 48 lat.

Emerytów mundurowych stale przybywa

Na koniec 2025 roku emerytury mundurowe pobierało 176,9 tys. osób. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba świadczeniobiorców wzrosła o około 18 proc. Roczne wydatki budżetu państwa na emerytury mundurowe, razem z dodatkowymi świadczeniami, takimi jak trzynasta i czternasta emerytura, wynoszą około 18 mld zł.

Równocześnie trwają prace nad zmianami legislacyjnymi dotyczącymi systemu emerytalnego służb mundurowych. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje reformę, która ma ujednolicić zasady obowiązujące w różnych formacjach.

Projekt zakłada objęcie Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej rozwiązaniami podobnymi do tych funkcjonujących m.in. w Policji czy Straży Granicznej. Planowane zmiany mają także umożliwić korzystniejsze rozliczanie stażu służby. Według założeń część żołnierzy powołanych po 31 grudnia 2012 roku mogłaby uzyskać prawo do emerytury już po 15 latach służby zamiast obecnie wymaganych 25 lat.

Tyle wynoszą emerytury wojskowe

Przeciętna emerytura wojskowa wynosi obecnie około 6,4 tys. zł brutto miesięcznie. Wysokość świadczenia zależy przede wszystkim od przebiegu służby oraz posiadanego stopnia wojskowego.

Najwyższe emerytury otrzymują oficerowie starsi, których przeciętne świadczenie przekracza 8,2 tys. zł brutto miesięcznie. W przypadku oficerów młodszych średnia emerytura wynosi około 5,5 tys. zł, podoficerów około 4,2 tys. zł, natomiast szeregowi otrzymują przeciętnie ponad 3,6 tys. zł brutto.

