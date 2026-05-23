Ceny paliw w końcówce maja. Eksperci wieszczą obniżki

– Na krajowym rynku paliw mijający tydzień przyniósł nieznaczne wzrosty cen w hurcie, ale jednocześnie też dalsze zmniejszanie się różnicy między benzyną 95 a olejem napędowym zarówno w sprzedaży hurtowej, jak i na stacjach. Perspektywy dla kierowców są jednak optymistyczne, bowiem z prognozy e-petrol.pl wynika, iż w końcu maja na stacjach paliw za tankowanie będzie się płacić mniej niż obecnie – piszą eksperci e-petrol.pl.

Zanim jednak prognozy, to najpierw rzut oka na mijający tydzień. Analitycy zwracają uwagę, że w tym czasie w rafineriach Orlenu i Aramco Poland, czyli w Płocku i Gdańsku podrożały wszystkie podstawowe paliwa, co przełożyło się na większą presję na ceny detaliczne. Aktualnie metr sześcienny benzyny 98 kosztuje 6178,20 zł, benzyny 95 – 5681,80 zł, oleju napędowego – 6047,00 zł. W porównaniu z poprzednim tygodniem oznacza to wzrost odpowiednio o 63,40 zł, 83,20 zł i 34,00 zł na metrze sześciennym. Różnica między benzyną 95 a dieslem wynosi już tylko 365,20 zł na metrze sześciennym, podczas gdy miesiąc temu było to 681,40 zł, wobec rekordowego 1525,80 zł z 21 marca.

Ceny paliw w końcówce maja

Jak w ostatnim tygodniu wyglądała sytuacja na stacjach? Eksperci podkreślają, że mogliśmy zaobserwować skutki wzrostów hurtowych cen benzyn. Popularna „95” kosztowała średnio 6,42 zł/l, czyli o 14 gr więcej niż w połowie maja, olej napędowy podrożał zaś symbolicznie, o 1 gr, do 6,82 zł/l. Potaniał natomiast – o 4 gr – autogaz, którego średnia cena wyniosła 3,68 zł/l.

Przed nami ostatni tydzień maja, a jak wiadomo, to właśnie do końca tego miesiąca ma funkcjonować pakiet Ceny Paliw Niżej (CPN), który ogranicza sprzedawcom przestrzeń do większych podwyżek cen detalicznych. Ile zatem w okresie 25-31 maja zapłacą tankujący na stacjach? Jak wspomniano analitycy prognozują obniżki. – Cena benzyny bezołowiowej 98 może mieścić się w przedziale 6,87–6,98 zł/l, popularnej „95” w granicach 6,34–6,45 zł/l, oleju napędowego 6,72–6,83 zł/l, a autogazu 3,59–3,68 zł/l – wyliczają eksperci.

Przypomnijmy, że w ten weekend ceny paliw wynoszą:

benzyna bezołowiowa Pb95: 6,46 za litr,

benzyna bezołowiowa Pb98: 7,00 zł za litr,

olej napędowy: 6,85 zł za litr.

Dobrą informacją dla kierowców jest też to, że część sieci stacji paliw, m.in. Orlen i Moya, przedłużyła weekendowe promocje na tankowanie, co może częściowo zmniejszać wydatki na tankowanie.

Czytaj też:

Gruby błąd w systemie CANARD. Zawyżone wyniki prędkości autCzytaj też:

Kierowcy i mechanicy na celowniku armii. Wojsko szykuje tysiące powołań