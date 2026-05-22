Nawet 90 zł za godzinę + benefity. Praca sezonowa 2026 czeka

Coraz więcej branż potrzebuje latem pracowników sezonowych. Oprócz gastronomii, hotelarstwa i rolnictwa pojawiły się oferty pracy w e-commerce, centrach logistycznych, przy organizacji festiwali, w parkach rozrywki i w handlu. Często to już nie są wyłącznie proste, powtarzalne zajęcia.

-To role wymagające podstawowych kompetencji cyfrowych, szybkiej adaptacji i umiejętności pracy w dynamicznym środowisku. Sezonowość zatrudnienia zaczyna przypominać elastyczny rynek projektowy, w którym pracownicy płynnie przechodzą między branżami w zależności od popytu i lokalnych wydarzeń. Do tego mają szansę na dość szybki zarobek – mówi Magda Dąbrowska, prezeska Grupy Progres w portalu Radia Zet.

Legalna praca i składki w ZUS to element przewagi konkurencyjnej

Najczęściej spotykaną formą zatrudnienia pozostaje umowa zlecenie, szczególnie w gastronomii, turystyce i branży eventowej. W logistyce i magazynach coraz częściej pojawiają się jednak umowy o pracę na czas określony, ponieważ firmy chcą ograniczyć rotację i szybciej przygotowywać pracowników na kolejne sezony. Pracodawcy kuszą kandydatów dodatkowymi benefitami: bezpłatne zakwaterowanie, posiłki, premie za obecność czy dopłaty do paliwa.

– To pierwszy sezon, w którym kandydaci naprawdę pytają o składki i formalności. Jeszcze niedawno większość młodych ludzi interesowała wyłącznie stawka netto i liczba godzin. Dziś coraz częściej dopytują, czy umowa będzie zgłoszona do ZUS, czy pojawi się odprowadzanie składek i jak wygląda kwestia stażu pracy. To pokazuje, że świadomość rynku pracy rośnie szybciej, niż wielu pracodawców zakładało. W praktyce legalność zatrudnienia zaczyna być elementem przewagi konkurencyjnej – podkreśla Magda Dąbrowska, prezeska Grupy Progres.

Konkretne oferty pracy sezownowej za tysiące monet

Tegoroczne stawki w pracach sezonowych wynoszą od 32 do 45 zł brutto za godzinę, choć przy bardziej wymagających lub pilnych zleceniach mogą sięgać nawet 52 zł brutto. Statystyki Jooble dla ofert oznaczonych jako „sezonowa” wskazują, że przeciętne roczne wynagrodzenie w Polsce to około 80 628 zł, co przekłada się na mniej więcej 6 719 zł miesięcznie, 1 680 zł tygodniowo lub około 41,99 zł za godzinę.

W turystyce i rekreacji poszukiwani są instruktorzy sportów wodnych (40–80 zł/h, często z prowizją). W branży beauty i wellness są oferty dla sezonowych masażystów (40–90 zł/h), kosmetyczek (40–80 zł/h), stylistów paznokci (40–85 zł/h) oraz recepcjonistów spa (32–50 zł/h). Fotograf robiący zdjęcia turystom moze zarobić od 32 do 70 zł/h lub zainkasować prowizję. Twórcy treści do social mediów obsługujących profile hoteli i beach barów znajdą zatrudnienie po stawkach 35–80 zł/h lub jako rozliczenie projektowe. Na testerów sezonowych escape roomów czeka praca za 32–60 zł/h, a kierownicy kin letnich mogą liczyć na 40–70 zł/h.

