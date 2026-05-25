Co z tą wodą? Właściciele mają sprawdzać rury aż do kranów

Polska wodą nie stoi. Choć to nie ta sama szerokść geograficzna, mamy jej tyle co Egipt, czyli mało, licząc ilość odnawialnych zasobow słodkiej wody na jednego mieszkańca. W takiej sytuacji liczy się dosłownie każdy litr i jakość.

Mamy szczęście, że w Polsce woda w kranach nadaje się do picia – tego codziennie pilnuje Sanepid. Ale mamy też w domach stare rury, co wpływa na jakość wody. Niektóre z nich są wciąż ołowiane! A z powodu namnażajacej się w starych rurach bakterii legionelli, w Rzeszowie 25 osób zmarło w 2023 roku!

Nowe obowiązki gmin i właścicieli budynków – jakość wody pod lupą

Od 21 maja dostawcy wody, gminy i zarządcy budynków mają nowy obowiązek – muszą sporządzać oceny ryzyka dla systemów oraz wodnych instalacji w budynkach. Unijną dyrektywę o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Polska miała wdrożyć do 12 stycznia 2023 roku. Wdrożyła dopiero w maju 2026 roku – jesienią 2025 roku prezydent Karol Nawrocki zawetował poprzednią wersję ustawy, zarzucając jej nadregulację. Ostatecznie podpisał ją w kwietniu, po wprowadzeniu przez Sejm poprawek. Na czym stanęło?

Nowe przepisy określają kompetencje organów i instytucji w zakresie wydawania ocen lub zgód dotyczących materiałów i gotowych wyrobów, które służą do dystrybucji albo do uzdatniania wody.

Wprowadza też nowe obowiązki na gminy związane z identyfikacją osób pozbawionych dostępu albo mających ograniczony dostęp do wody pitnej. Gminy będą musiały zapewnić im ten dostęp.

Kto ma sprawdzić jakość wody w kranach? Prawo jest jasne

Dostawcy wody zostali zobowiązani do sporządzania oceny w obszarze zasilania ujęcia wody oraz w systemie zaopatrzenia w wodę, a także do zarządzania ryzykiem. Dla nikogo nie jest już tajemnicą, że sektor wodno-kanalizacyjny stał się jednym z głównych celów cyberprzestępców z uwagi na potencjał siania dezinformacji i wywoływania paniki.

Służby notują od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu prób naruszeń infrastruktury krytycznej dziennie. Hakerzy powiązani z Rosją sondują systemy i próbują przejmować zdalną kontrolę nad stacjami uzdatniania wody. W niektórych dużych spółkach zarejestrowano nawet ponad 100 tys. prób ingerencji w systemy rocznie!

Nowe obowiązki analityczne mają też właściciele budynków – za nimi mają pójść remonty sieci wodociągowej w budynkach. Właściciele tzw. obiektów priorytetowych (miejsca, z których korzysta ponad 50 osób dziennie, m.in. szpitale, hotele, domy opieki), muszą przeprowadzić pierwszą ocenę ryzyka wewnętrznych systemów do 30 czerwca 2028 roku, i aktualizować ją co 6 lat. Sprawdzenie jakości wody w razie wątpliwości mieszkańców można zlecić w laboratoriach akredytowanych lub w odpowiednich terenowych stacjach Sanepidu.

