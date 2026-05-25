Są rekordy odbierania kaucji za butelki – jest też podatek do zapłacenia

5 tysięcy butelek i puszek do zwrotu na raz, 4,5 bite godziny okupowania butelkomatu, ostrzegawczy telefon o 5:00 rano do krakowskiego sklepu Auchan Bonarka, że tak będzie i kolejny rekord pobity – 2431,50 zł trafiło do kieszeni Wiktora. Pieniądze zostały przekazane na cele charytatywne.

Jednak aktualny rekord Polski w jednorazowym oddaniu butelek i puszek w systemie kaucyjnym należy do pana Wiesława Galwasa z Kołbieli pod Warszawą. Fan systemu kaucyjnego w osiem godzin oddał 7851 opakowania, za co otrzymał zwrot 3925,50 zł i również chce je przekazać szkole w darowiźnie.

Określenie „fan” jest jak najbardziej na miejscu – Wiesław Galwas zawodowo zajmuje się produkcją recyklomatów i płaci podatki od swojej działalności gospodarczej, ale reszta entuzjastów systemu kaucyjnego też będzie musiała rozliczyć się z fiskusem.

Kto nie płaci a kto musi zapłacić podatek od kaucji? Wyjaśnienie eksperta

– Jeśli ktoś robi to systematycznie, w sposób zorganizowany, to mamy do czynienia z działalnością gospodarczą ze wszystkimi tego konsekwencjami, w tym obowiązkiem podatkowym – tłumaczy w rozmowie z dziennikiem „Fakt” Piotr Juszczyk, ekspert podatkowy z InFaktu.

Problemu nie mają osoby, które zwracają własne opakowania, czyli te, za które wcześniej sami zapłacili kaucję robiąc zakupy. W takim wypadku mamy do czynienia z odzyskaniem wpłaconej wcześniej do systemu kwoty. A kiedy nie ma przysporzenia majątkowego, nie ma też podatku. Co innego dorabianie kaucją do pensji.

Działalność gospodarcza czy skala podatkowa? Co się bardziej opłaca przy kaucji

Polski system nie wział pod uwagę przedsiębiorczości Polaków, którzy zbierają opakowania z kaucją wyrzucone przez innych – z koszy, śmietników, parków, plaż, od znajomych, w biurach, restauracjach. Jeśli oddają je do automatu inkasując kaucję, której wcześniej nie wpłacili, to mają po prostu dodatkowy przychód.

– Tu trzeba uczciwie powiedzieć, taki przychód co do zasady podlega opodatkowaniu. Powstaje bowiem realne przysporzenie majątkowe, a ustawa PIT opodatkowuje wszelkie dochody, których wprost nie zwolniono – podkreśla ekspert.

Jeżeli zbieranie ma charakter okazjonalny, jednorazowy, można je kwalifikować jako przychód z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT), który rozlicza się rocznie w PIT-36 według skali podatkowej 12 proc. lub 32 proc., z uwzglednieniem kwoty wolnej od podatku. Jeśli ktoś robi to systematycznie, w sposób zorganizowany i ciągły, to jest to forma działalności gospodarczej – twierdzi ekspert Infaktu. A każda transakcja w butelkomacie zostawia ślad cyfrowy, ponieważ operatorzy systemu kaucyjnego prowadzą szczegółową ewidencję transakcji.

Czytaj też:

Nowy sposób na kaucję w Biedronce. Albo gotówka, albo e-PortfelCzytaj też:

Recyklomat nie przyjmuje opakowania? Zrób dokładnie tak