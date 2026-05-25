Duża zmiana od 1 czerwca. Ta grupa Polaków zyska najwięcej

Od 1 czerwca 2026 roku wzrosną stawki zasiłku dla bezrobotnych. Najwięcej mogą zyskać osoby po 50. roku życia, które mają co najmniej 20-letni staż pracy. W ich przypadku świadczenie wyniesie 120 proc. podstawowej kwoty zasiłku. Oznacza to, że przez pierwsze 90 dni będą mogły otrzymywać 2140,68 zł brutto miesięcznie.

Zmiany wynikają z corocznej waloryzacji zasiłku dla bezrobotnych. Świadczenie jest podnoszone od 1 czerwca zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok. Nowe stawki zostały wskazane w obwieszczeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 2 marca 2026 roku.

Zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia: nowe kwoty

Do 31 maja 2026 roku osoby po 50. roku życia z co najmniej 20-letnim stażem pracy otrzymują przez pierwsze 90 dni 2066,28 zł brutto, czyli około 1815 zł netto. Po tym okresie zasiłek spada do 1622,64 zł brutto, co daje około 1425 zł netto miesięcznie.

Od 1 czerwca 2026 roku kwoty będą wyższe. Osoby ze stażem pracy poniżej 20 lat otrzymają 1783,90 zł przez pierwsze 90 dni oraz 1400,90 zł w kolejnych miesiącach. Natomiast bezrobotni po pięćdziesiątce, którzy mają co najmniej 20 lat stażu, dostaną 2140,68 zł w pierwszych trzech miesiącach i 1681,06 zł później.

W praktyce podwyżka dla osób z krótszym stażem wyniesie 121,90 zł w pierwszym okresie pobierania świadczenia oraz 95,70 zł w kolejnych miesiącach. W przypadku osób ze stażem powyżej 20 lat wzrost wyniesie odpowiednio 146,28 zł i 114,82 zł.

Zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia: kto ma prawo do świadczenia

Prawo do zasiłku nie przysługuje automatycznie każdej osobie bez pracy. Trzeba zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy i wykazać wymagany okres zatrudnienia. Zazwyczaj chodzi o minimum 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy.

W tym czasie dana osoba musi podlegać obowiązkowym składkom na Fundusz Pracy, np. z tytułu umowy o pracę albo odpowiednio oskładkowanej umowy zlecenia. Urząd pracy sprawdza dokumenty potwierdzające zatrudnienie oraz opłacanie składek. Rejestracji można dokonać osobiście albo przez internet.

Zasiłek może być wypłacany standardowo przez 180 dni. W określonych sytuacjach okres ten wydłuża się do 365 dni. Dotyczy to m.in. osób po 50. roku życia z co najmniej 20-letnim stażem pracy, osób z niepełnosprawnością, rodzin wielodzietnych z Kartą Dużej Rodziny oraz samotnych rodziców wychowujących dzieci.

Zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia: kiedy urząd może odmówić

Urząd pracy może odmówić wypłaty zasiłku w konkretnych przypadkach. Dotyczy to m.in. osób, które same wypowiedziały umowę o pracę lub rozwiązały ją za porozumieniem stron w ciągu sześciu miesięcy przed rejestracją. Wyjątkiem są sytuacje związane m.in. z likwidacją firmy, upadłością pracodawcy lub redukcją etatów.

Świadczenia nie dostaną także osoby zwolnione dyscyplinarnie, odrzucające bez uzasadnienia propozycje pracy, stażu lub szkolenia, a także ci, którzy utracili status bezrobotnego albo wcześniej wykorzystali pełny okres pobierania zasiłku. Problem mogą mieć również osoby, które nie zgłaszają wszystkich dochodów lub odmawiają wymaganych badań.

Nowe przepisy przewidują także wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby po 50. roku życia. Mogą oni otrzymać dopłatę w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia przez 12 miesięcy, a w przypadku zatrudnienia osoby pobierającej emeryturę — przez 24 miesiące.

Czytaj też:

ZUS przypomina o ważnym wniosku. Seniorzy mogą dostać wyższą emeryturęCzytaj też:

Zwolnienie lekarskie jak dodatkowy urlop lub czas na dorabianie. Kontrolerzy o nadużyciach