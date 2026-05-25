Nawet 12 tys. zł miesięcznie. Wielkie podwyżki już od lipca

Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia ponownie wzrośnie. Od 1 lipca 2026 roku podwyżki obejmą dziesięć grup zawodowych, a nowe stawki zostaną wyliczone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2025 rok, które według danych GUS wyniosło 8903,56 zł.

To właśnie ta kwota jest podstawą do ustalania minimalnych płac dla lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych i innych pracowników ochrony zdrowia. Wynagrodzenia w sektorze medycznym są waloryzowane co roku 1 lipca zgodnie z ustawą o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia wzrośnie od lipca

Najwyższy współczynnik pracy wynoszący 1,45 przysługuje lekarzowi lub lekarzowi dentyście ze specjalizacją. W praktyce oznacza to minimalne wynagrodzenie na poziomie 12 910,16 zł brutto. To wzrost o 1046,67 zł względem poprzedniej stawki.

Duże podwyżki obejmą także pielęgniarki i położne z wykształceniem magisterskim oraz specjalizacją. W ich przypadku minimalna pensja wyniesie 11 485,59 zł brutto, czyli o 931,17 zł więcej niż wcześniej. Takie same stawki dotyczą także części farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych.

Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia dla kolejnych grup

Lekarz lub lekarz dentysta bez specjalizacji otrzyma minimum 10 595,24 zł brutto. Z kolei lekarze stażyści mogą liczyć na wynagrodzenie wynoszące 8458,38 zł brutto.

Pielęgniarki i położne zaszeregowane do grupy piątej otrzymają co najmniej 9081,63 zł brutto. W grupie szóstej minimalna stawka wyniesie 8369,35 zł. Takie wynagrodzenie obejmie również ratowników medycznych, fizjoterapeutów oraz techników elektroradiologii.

Podwyżki obejmą także opiekunów medycznych oraz innych pracowników medycznych z wykształceniem średnim. W tej grupie minimalna pensja wzrośnie do 7657,06 zł brutto. Z kolei pracownik działalności podstawowej z wykształceniem wyższym otrzyma minimum 8903,56 zł, a z wykształceniem średnim – 6944,78 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia wywołało spór

W ostatnich miesiącach Ministerstwo Zdrowia rozważało zmianę zasad waloryzacji wynagrodzeń. Resort proponował przesunięcie podwyżek z lipca 2026 roku na styczeń 2027 roku oraz zmianę sposobu ich wyliczania. Wynagrodzenia miały być uzależnione od dynamiki płac w sektorze budżetowym, a nie od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Pomysł wywołał sprzeciw środowisk medycznych. Pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni i fizjoterapeuci podkreślali, że nie zgadzają się na ograniczanie wzrostu płac. Związki zawodowe zapowiadały nawet możliwość organizacji protestów.

Ostatecznie rząd wycofał się z planowanych zmian. Podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia potwierdzono, że tegoroczna waloryzacja odbędzie się na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że od 1 lipca 2026 roku wynagrodzenia w ochronie zdrowia wzrosną o 8,82 proc.

