Masz ten stary dokument w szufladzie? ZUS może podnieść emeryturę

Stary dowód osobisty w formie zielonej książeczki może okazać się ważnym dokumentem przy ustalaniu wysokości emerytury. Choć od ponad 25 lat w Polsce obowiązują plastikowe dowody osobiste, wiele osób nadal przechowuje wcześniejsze dokumenty, które dziś mogą pomóc w potwierdzeniu okresów zatrudnienia oraz wysokości zarobków.

W starych dowodach często znajdują się pieczątki związane z zatrudnieniem. Dla części emerytów mogą one stanowić istotny dowód przy ponownym ustalaniu kapitału początkowego. Dotyczy to przede wszystkim osób, które pracowały przed 1 stycznia 1999 roku, ponieważ właśnie z tego okresu dokumentacja bywa najbardziej niepełna.

Wyższa emerytura dzięki starym dokumentom

ZUS przypomina, że osoby, które odnajdą dokumenty potwierdzające aktywność zawodową sprzed 1999 roku, mogą złożyć wniosek EKP o ponowne ustalenie kapitału początkowego. Każdy dodatkowo udokumentowany okres zatrudnienia może wpłynąć na wysokość świadczenia wypłacanego co miesiąc.

Ponowne przeliczenie może przełożyć się na wyższą emeryturę, dlatego warto sprawdzić stare dokumenty przechowywane w domu. Znaczenie mogą mieć nie tylko dawne dowody osobiste, ale również inne dokumenty zawierające informacje o zatrudnieniu lub okresach składkowych.

Wyższa emerytura. Te dokumenty mogą pomóc

Przy ustalaniu prawa do wyższej emerytury pomocne mogą być także legitymacje ubezpieczeniowe z wpisami o zatrudnieniu, książeczki zdrowia pracownika, książeczki wojskowe oraz zaświadczenia z zakładów pracy, które już nie istnieją. Wśród dokumentów wymieniane są również legitymacje związkowe.

Okres służby wojskowej może zostać wliczony do stażu pracy, dlatego także książeczki wojskowe mogą mieć znaczenie podczas przeliczania świadczenia. Warunkiem jest jednak czytelność dokumentów i wpisów znajdujących się w środku.

Zaleca się przechowywanie dawnych dokumentów w suchym miejscu, z dala od wilgoci i światła. Zniszczone lub wyblakłe pieczątki mogą utrudnić udowodnienie okresów zatrudnienia przed urzędnikami.

Wyższa emerytura po ponownym przeliczeniu

Prawo do ponownego ustalenia kapitału początkowego nie przedawnia się. Oznacza to, że wniosek można złożyć w dowolnym momencie po odnalezieniu nowych dokumentów dotyczących zatrudnienia lub zarobków.

Osoby posiadające już emeryturę mogą natomiast złożyć do ZUS wniosek ERPO o ponowne przeliczenie świadczenia. Emerytura lub renta może zostać przeliczona wtedy, gdy podczas składania pierwotnego wniosku nie przedstawiono wszystkich dokumentów dotyczących okresów ubezpieczenia.

Przeliczenie świadczenia jest możliwe również wtedy, gdy emeryt może obecnie udokumentować wcześniejsze zarobki albo okresy pracy po przyznaniu świadczenia. ZUS podkreśla jednak, że samo złożenie wniosku nie wystarczy. Konieczne jest przedstawienie nowych dokumentów potwierdzających dodatkowy staż pracy lub dodatkowe zarobki.

