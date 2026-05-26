Takie emerytury mają zakonnice w Polsce. Różnice są ogromne

Emerytury zakonnic w Polsce są zazwyczaj bardzo niskie. Większość sióstr zakonnych otrzymuje minimalne świadczenia finansowane głównie z Funduszu Kościelnego. Wyższe emerytury mogą pobierać jedynie te zakonnice, które przez lata pracowały zawodowo i odprowadzały pełne składki do ZUS.

Według danych Konferencji Episkopatu Polski w kraju działa około 17 tys. zakonnic. Sytuacja emerytalna wielu z nich zależy przede wszystkim od sposobu opłacania składek i wykonywanej wcześniej pracy.

Emerytury zakonnic i Fundusz Kościelny

Fundusz Kościelny finansuje składki emerytalne duchownych oraz osób zakonnych. Państwo pokrywa z niego 80 proc. składek emerytalnych zakonnic, natomiast pozostałe 20 proc. siostry muszą opłacać samodzielnie.

W 2024 roku na Fundusz Kościelny przeznaczono 257 mln zł. Rok później kwota wzrosła do 275,7 mln zł. To właśnie z tego źródła finansowana jest większość minimalnych emerytur wypłacanych zakonnicom.

Od 1 marca 2026 roku minimalna emerytura wynosi 1978,49 zł brutto, czyli około 1800 zł netto. Właśnie takie świadczenia pobiera wiele zakonnic, które nie były zatrudnione na pełnych etatach poza zgromadzeniami.

Emerytury zakonnic mogą być wyższe

Inaczej wygląda sytuacja sióstr zakonnych pracujących zawodowo. Zakonnice zatrudnione w szkołach, przedszkolach, domach dziecka, szpitalach czy placówkach opiekuńczych odprowadzają pełne składki do ZUS.

Dzięki temu mogą liczyć na wyższe emerytury niż minimalne świadczenie finansowane z Funduszu Kościelnego. Wysokość emerytury zależy więc od przebiegu zatrudnienia i liczby odprowadzonych składek.

Podobne zasady dotyczą także innych duchownych, w tym księży i biskupów. Ich świadczenia również opierają się przede wszystkim na systemie ZUS oraz Funduszu Kościelnym.

Emerytury zakonnic a świadczenia duchownych

Kapłani przechodzący na emeryturę po ukończeniu 65 lat mogą korzystać ze świadczeń wypłacanych przez ZUS. Po ukończeniu 75. roku życia mają również możliwość korzystania z Funduszu Kościelnego.

Wysokość emerytur osób duchownych zależy więc od rodzaju wykonywanej pracy, okresu opłacania składek oraz źródła finansowania świadczeń. W przypadku wielu zakonnic oznacza to jednak konieczność życia za minimalną emeryturę.

Dane pokazują, że sytuacja emerytalna zakonnic w Polsce jest mocno zróżnicowana. Część sióstr może liczyć na wyższe świadczenia dzięki pracy zawodowej, ale większość pozostaje przy minimalnych emeryturach opłacanych głównie z Funduszu Kościelnego.

Czytaj też:

Polacy o zrównaniu wieku emerytalnego. Sondaż dla „Wprost”Czytaj też:

Masz ten stary dokument w szufladzie? ZUS może podnieść emeryturę