Nowy hit w ogrzewaniu domów? Kosztuje mniej niż pellet i robi furorę w całej Polsce

Przez lata pellet był promowany jako nowoczesne i ekologiczne paliwo do ogrzewania domów. Dzięki dofinansowaniom wielu właścicieli nieruchomości zdecydowało się na zakup kotłów na biomasę. Szacuje się, że w 2026 roku około pół miliona domów w Polsce będzie ogrzewanych pelletem.

Coraz częściej pojawiają się jednak głosy, że ta forma ogrzewania nie spełniła wszystkich oczekiwań. Według badań paliwa z biomasy stały się jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń emitowanych przez małe urządzenia grzewcze. Problemem mają być między innymi nieuczciwi producenci dodający do pelletu odpady meblowe czy tworzywa sztuczne.

Alternatywa dla pelletu coraz popularniejsza

Rosnące ceny pelletu sprawiają, że właściciele pieców zaczynają szukać tańszych rozwiązań. Jednym z nich jest brykiet z łuski słonecznika. Jak podaje KB.pl, paliwo to zdobywa coraz większą popularność w Polsce i jest postrzegane jako ekologiczna alternatywa dla pelletu drzewnego, drewna opałowego czy węgla.

Brykiet produkowany jest z odpadów przemysłu spożywczego. Łuski słonecznika są suszone, rozdrabniane, a następnie prasowane pod wysokim ciśnieniem i temperaturą. Proces odbywa się bez użycia chemicznych dodatków i klejów. Gotowy produkt ma niską wilgotność oraz niewielką zawartość popiołu, co przekłada się na wysoką wartość opałową.

Alternatywa dla pelletu przyciąga ceną

Jedną z największych zalet brykietu z łuski słonecznika pozostaje cena. Według informacji przytoczonych przez KB.pl tona kosztuje od około 510 do 1000 zł. To sprawia, że opał jest wyraźnie tańszy od pelletu drzewnego, węgla czy oleju opałowego.

Eksperci wskazują także, że brykiet może konkurować z pelletem pod względem parametrów energetycznych. Dodatkową korzyścią jest popiół po spalaniu, który może być wykorzystywany jako nawóz. Paliwo nadaje się do wielu rodzajów pieców na paliwa stałe, choć w przypadku bardziej zaawansowanych kotłów producenci często zalecają stosowanie go jako dodatku do pelletu drzewnego.

Nie tylko brykiet. Są też inne zamienniki pelletu

Na liście alternatyw dla pelletu znajdują się również pestki wiśni oraz suche ziarno kukurydzy. Pestki wykorzystywane są głównie w regionach sadowniczych i mają kaloryczność wyższą niż słoma. Cena jednej tony wynosi od 400 do nawet 1000 zł.

Kukurydza także może służyć jako opał. Jej kaloryczność wynosi około 15 MJ/kg, a tona kosztuje od 800 do 1200 zł. Eksperci podkreślają jednak, że spalanie biomasy powinno odbywać się wyłącznie w urządzeniach dostosowanych do tego rodzaju paliwa. Nie każdy kocioł nadaje się do spalania brykietu, pestek czy kukurydzy, dlatego przed zmianą opału warto sprawdzić parametry techniczne urządzenia.

