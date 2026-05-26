Jeden dokument i rachunki mogą eksplodować. Polacy mają czas tylko do końca miesiąca

Prąd może kosztować znacznie więcej, jeśli przedsiębiorcy i rolnicy nie dopełnią jednego obowiązku. Chodzi o oświadczenie dotyczące pomocy publicznej, które trzeba przekazać sprzedawcy energii elektrycznej. Brak dokumentu może oznaczać przeliczenie rachunków według standardowych stawek i konieczność dopłaty nawet wielu tysięcy złotych.

Sprawa dotyczy odbiorców, którzy w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku korzystali z maksymalnej ceny energii elektrycznej wynoszącej 693 zł za MWh. Preferencyjne stawki były formą wsparcia państwa w czasie rosnących kosztów energii. Teraz konieczne jest jednak formalne potwierdzenie prawa do tej pomocy.

Oświadczenie o pomocy de minimis obowiązkowe dla wielu odbiorców

Obowiązek złożenia dokumentu dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz rolników, którzy korzystali z preferencyjnych cen energii. Sprzedawcy energii mają prawo domagać się odpowiedniego potwierdzenia, ponieważ pomoc była traktowana jako pomoc publiczna.

Jeżeli dokument nie zostanie dostarczony, odbiorca może zostać uznany za osobę, która nie miała prawa do tańszego prądu. W takiej sytuacji dostawca energii przeliczy rachunki według zwykłych stawek wynikających z umowy. To oznacza wyższe opłaty za energię elektryczną.

Oświadczenie o pomocy de minimis a wysokie dopłaty

Brak dokumentu może mieć poważne skutki finansowe. Sprzedawcy energii będą mogli dokonać korekty wcześniejszych rozliczeń i naliczyć różnicę pomiędzy ceną maksymalną a standardową stawką umowną. W praktyce przedsiębiorcy i rolnicy mogą zostać zmuszeni do dopłat sięgających od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Firmy energetyczne coraz częściej przypominają klientom o konieczności dopełnienia formalności. Dokument można złożyć online, e-mailem, listownie albo w punkcie obsługi klienta. Sama procedura ma być prosta i zajmować tylko kilka minut.

Do kiedy trzeba złożyć oświadczenie o pomocy de minimis

Termin na przekazanie dokumentu upływa z końcem czerwca 2026 roku. Choć pierwotnie oświadczenia należało składać do 30 lipca 2025 roku, termin został wydłużony. Nadal możliwe jest także poprawianie błędów i uzupełnianie braków formalnych w już złożonych dokumentach.

Chodzi między innymi o błędne dane identyfikacyjne, literówki czy nieczytelne podpisy. Sprzedawcy energii mogą wzywać odbiorców do poprawienia takich błędów. Brak reakcji lub pozostawienie niepoprawnego dokumentu może skutkować przeliczeniem rachunków według wyższych stawek.

Czytaj też:

25 energetycznych gigantów. Te firmy zarabiają w Polsce najwięcej na prądzieCzytaj też:

Przedsiębiorcy mają czas tylko do końca czerwca. Potem mogą przyjść dopłaty