4000 zł emerytury na rękę? Wyliczenia ZUS mogą zaskoczyć

Wysokość przyszłej emerytury zależy nie tylko od sumy zgromadzonych składek, ale również od wieku przejścia na świadczenie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oblicza emeryturę poprzez podzielenie zgromadzonego kapitału przez prognozowaną długość życia. Dane dotyczące dalszego trwania życia co roku publikuje prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Każda osoba opłacająca składki może samodzielnie sprawdzić prognozowaną wysokość swojego świadczenia. W tym celu wystarczy skorzystać z kalkulatora emerytalnego dostępnego na stronie ZUS i podać informacje dotyczące zarobków, wieku oraz planowanego terminu przejścia na emeryturę.

Emerytura 4000 zł. Jakie zarobki są potrzebne?

Jak podaje Interia, z wyliczeń kalkulatora ZUS wynika, że 40-letni mężczyzna, który chciałby za 25 lat otrzymywać emeryturę w wysokości 4 tys. zł, powinien zarabiać ponad 9 tys. zł brutto miesięcznie.

W przypadku kobiet wymagane dochody są wyższe. Z uwagi na niższy wiek emerytalny oraz dłuższą prognozowaną długość życia, aby uzyskać świadczenie na poziomie 4 tys. zł, potrzebne są zarobki wynoszące około 11 tys. zł brutto miesięcznie.

Emerytura 4000 zł a waloryzacja składek

Na końcową wysokość świadczenia wpływa również coroczna waloryzacja środków zapisanych na koncie i subkoncie w ZUS. Proces ten odbywa się w czerwcu, a prognozowany wskaźnik waloryzacji w tym roku ma wynieść od 14,2 do 14,3 proc.

Oznacza to, że nawet osoby z niższym kapitałem mogą odczuć znaczący wzrost przyszłego świadczenia. Przykładowo osoba posiadająca 400 tys. zł zgromadzonych składek, która przejdzie na emeryturę po czerwcowej waloryzacji, może otrzymywać niemal 205 zł miesięcznie więcej.

Emerytura 4000 zł i decyzja o terminie przejścia na świadczenie

Jeszcze większe różnice pojawiają się przy wyższych oszczędnościach emerytalnych. Osoba mająca na koncie emerytalnym milion złotych może zyskać ponad 680 zł miesięcznie więcej, jeśli zdecyduje się przejść na emeryturę po przeprowadzeniu waloryzacji.

Wyliczenia pokazują, że znaczenie mają nie tylko zarobki i długość pracy, ale także moment złożenia wniosku o emeryturę. Nawet kilka miesięcy różnicy może przełożyć się na wyraźnie wyższe świadczenie wypłacane co miesiąc.

