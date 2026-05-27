ZUS przyspiesza wypłaty emerytur. Seniorzy dostaną pieniądze wcześniej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmieni terminy wypłat części emerytur i rent w czerwcu 2026 roku. Powodem są dwa popularne terminy wypłat, które wypadają w soboty. Zgodnie z obowiązującymi zasadami świadczenia muszą wtedy trafić do seniorów wcześniej, jeszcze przed weekendem.

Zmiany dotyczą wypłat zaplanowanych na 6 oraz 20 czerwca. W obu przypadkach pieniądze zostaną przekazane dzień wcześniej, czyli w piątek. Oznacza to, że osoby otrzymujące świadczenia 6 czerwca dostaną przelewy już 5 czerwca, natomiast wypłaty z terminu 20 czerwca trafią do seniorów 19 czerwca.

Terminy wypłat emerytur ZUS w czerwcu 2026

ZUS realizuje wypłaty świadczeń w sześciu stałych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Każdy emeryt ma przypisaną konkretną datę wypłaty, która zazwyczaj pozostaje bez zmian przez wiele lat. Korekty pojawiają się wyłącznie wtedy, gdy termin przypada na dzień wolny od pracy.

W czerwcu przyspieszenie obejmie dużą grupę seniorów, ponieważ terminy 6. i 20. dnia miesiąca należą do najczęściej spotykanych w systemie wypłat ZUS. Wcześniejsze przelewy dotyczą nie tylko emerytur, ale również rent oraz dodatków wypłacanych razem ze świadczeniem głównym.

Terminy wypłat emerytur ZUS. Pełny harmonogram

Według harmonogramu ZUS świadczenia będą przekazywane następująco:

1 czerwca – bez zmian,

6 czerwca – wypłata nastąpi 5 czerwca,

10 czerwca – bez zmian,

15 czerwca – bez zmian,

20 czerwca – wypłata nastąpi 19 czerwca,

25 czerwca – bez zmian.

ZUS podkreśla, że mechanizm wcześniejszych wypłat działa automatycznie. Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków ani kontaktować się z urzędem. Banki otrzymują dyspozycje odpowiednio wcześniej, aby świadczenia mogły trafić na konta przed dniem wolnym.

Terminy wypłat emerytur ZUS a opóźnienia przelewów

Zakład przypomina jednocześnie, że godzina pojawienia się pieniędzy na koncie zależy również od sesji bankowych i sposobu księgowania przelewów przez poszczególne instytucje finansowe. Część seniorów może zobaczyć środki rano, inni dopiero po południu.

Osoby korzystające z przekazów pocztowych również mogą otrzymać świadczenia wcześniej. Jeśli jednak pieniądze nie pojawią się w przewidzianym terminie, ZUS zaleca najpierw kontakt z bankiem lub placówką pocztową, a dopiero później zgłoszenie sprawy do urzędu.

