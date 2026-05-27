Netto odpaliło hitową promocję. Można sporo zaoszczędzić!

Sieć Netto przygotowała nową ofertę sezonową, w której na pierwszy plan wysuwają się meble ogrodowe w promocyjnych cenach.

W ramach akcji klienci mogą urządzić balkon, taras lub ogród bez dużych wydatków, bo część produktów objęto akcją „drugi produkt 50 proc. taniej”. Promocja obowiązuje od 25 do 30 maja lub do wyczerpania zapasów, co – jak zwykle w tego typu akcjach – może oznaczać szybkie znikanie najpopularniejszych modeli.

Oferta obejmuje zarówno podstawowe siedziska, jak i bardziej rozbudowane elementy zestawów wypoczynkowych. Netto podkreśla, że wszystkie elementy można łatwo przechowywać, ponieważ część z nich została zaprojektowana tak, by dało się je wygodnie sztaplować.

Krzesła ogrodowe hitem promocji

Największe zainteresowanie wśród klientów mogą wzbudzić krzesła ogrodowe. Ich regularna cena to 79 zł, ale przy zakupie dwóch sztuk w ramach promocji „drugi produkt 50 proc. taniej” koszt jednostkowy spada do ok. 59,25 zł.

Krzesła mają:

stalową konstrukcję,

siedzisko z tekstyliny (70 proc. PVC, 30 proc. poliester),

maksymalne obciążenie do 120 kg,

minimalistyczny, nowoczesny wygląd.

Dostępne są w dwóch kolorach, a ich prosta forma sprawia, że łatwo dopasować je do balkonów i tarasów w różnych stylach.

Zestaw ogrodowy: stołki, ławki i leżaki

W ofercie znajdują się dodatkowe elementy, które pozwalają stworzyć spójny zestaw wypoczynkowy. Wśród nich znajdziemy stołek ogrodowy za 49 zł, który może pełnić funkcję podnóżka, oraz ławkę za 129 zł o maksymalnym obciążeniu 240 kg.

W ofercie pojawiły się także leżaki ogrodowe w cenie 129 zł z pięciostopniową regulacją oparcia i nośnością do 160 kg. Wszystkie propozycje wykonane są ze stalowej konstrukcji i siedzisk z tekstyliny. Dostępne są w kolorze czarnym.

Letnia strefa relaksu gotowa

Uzupełnieniem kolekcji jest stół ogrodowy z szklanym blatem na stalowej ramie w cenie 249 zł. Konstrukcja wyposażona została w otwór na parasol.

Sieć proponuje także drobne dodatki sezonowe, w tym koce polarowe w różnych kolorach za 15 zł (130 × 160 cm). Jak zauważa sieć, zestawy zaczynają przypominać kompletne aranżacje ogrodowe, a nie przypadkowe produkty z marketowej wyprzedaży.

