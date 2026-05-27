Majątek Rafała Trzaskowskiego. Ile odłożył prezydent Warszawy?
Dodano: 
Rafał Trzaskowski Źródło: Shutterstock / Longfin Media
Takie cuda tylko w Warszawie – prezydent miasta Rafał Trzaskowski zarobił mniej w 2025 roku, ale mimo to odłożył więcej oszczędności. Jak to zrobił?

Warszawski ratusz opublikował na stronie BIP oświadczenie majątkowe Rafała Trzaskowskiego. Prezydent stolicy ma się czym pochwalić.

2025 rok zakończył oszczędnościami uzbieranymi wspólnie z małżonką wynoszącymi 385,4 tys. zł, 4,6 tys. dolarów oraz 18,7 tys. euro. Z oświadczenia wynika także, że do tej kategorii zaliczył również oszczędności w III filarze emerytalnym.

To duża zmiana w porównaniu do stanu oszczędności w 2024 roku, bo o ponad 140 tys. zł. W 2024 roku miał 243,4 tys. zł (w tym III filar emerytalny), 2230 euro i 3,4 tys. dolarów. Podobnie jak w 2025 roku, wszystkie wymienione środki finansowe w 2024 roku również należały zarówno do niego, jak i jego żony.

Zarobki Rafała Trzaskowskiego w 2025 roku dokładnie wyliczone

W przeciwieństwie do prezydenta Polski Karola Nawrockiego, prezydent Warszawy podał swoje zarobki. W 2025 roku osiągał dochody z kilku źródeł. Jako prezydent Warszawy zarobił przeszło 225 tys. zł – mniej o nieco ponad 10 tys. zł niż w 2024 roku (235,1 tys. zł).

Wiadomo, że od początku urzędowania, czyli od 2018 roku Rafał Trzaskowski zarabiał co miesiąc wraz z dodatkami 18 293 zł brutto. Kwota ta nie zmieniała się latami aż do listopada 2025 roku, kiedy radni podnieśli pensję prezydenta o 5 tys. zł do ponad 23 tys. zł brutto – ponad 16 tys. zł netto, czyli „na rękę”.

38,8 tys. zł uzyskał z tytułu praw autorskich ze Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, 8,7 tys. zł ze Związku Artystów Wykonawców "STOART". 98 zł zarobił w Polskim Radiu, 31,4 tys. zł w Społecznym Instytucie Wydawniczym ZNAK. Ponadto uzyskał 7,5 tys. zł z tytułu praw autorskich z Uniwersytetu Civitas oraz 71,6 tys. zł z tytułu wykładów. Wszystkie te stawki są wyższe niż w 2024 roku.

Rafał Trzaskowski nie zaktualizował wartości swoich mieszkań

W skład majątku Rafała Trzaskowskiego wchodzą również trzy mieszkania: o powierzchni 79 m2, którego wartość jest wyceniana na kwotę 1,2 mln zł, o powierzchni 103,5 m2, którego wartość wynosi 1,3 mln zł oraz trzecie, które stanowi majątek jego żony o powierzchni 38 m2, i którego wartość jest szacowana na 500 tys. zł.

Taka sama wycena nieruchomości pojawiła się w oświadczeniu majatkowym za 2024 rok. A według danych GUS z IV kwartały 2025 roku średnie ceny mieszkań w Polsce wzrosły o 4,3 proc. Na rynku pierwotnym wzrost wynosił 5,7 proc. rocznie, a na wtórnym (z drugiej ręki) 3,1 proc. rocznie. w ujęciu rocznym. Średnia cena transakcyjna na największych rynkach w Polsce w 2025 roku wynosiła 13 700 zł – 14 250 zł za metr kwadratowy. W Warszawie przekroczyła 16 tys. zł za m2.

Wszystkie działki Rafała Trzaskowskiego

Prezydent Warszawy ma jeszcze dwie działki, jedną o powierzchni 3317 m2, która nie jest zabudowana i jej wartość wynosi 99,5 tys. zł oraz drugą, o powierzchni 919 m2, zabudowaną 36,5 metrowym domkiem letniskowym, której szacunkowa wartość wynosi 70 tys. zł. Działka ta jest określona jako majątek żony Trzaskowskiego.

Podobnie jak w przypadku mieszkań, Rafał Trzaskowki nie zaktualizował wartości tych nieruchomości. Tymczasem średnie ceny działek budowlanych w Polsce wzrosły w 2025 roku średnio o 5,3 proc. do 10 proc. w zależności od lokalizacji w porównaniu do 2024 roku.

Prezydent stolicy jest właścicielem tego samego auta marki Volvo z 2011 roku, który użytkuje wraz z małżonką. Nadal ma także antyki w spadku po rodzicach o wartości przekraczającej 10 tys. zł.

