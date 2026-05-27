Majątek Rafała Trzaskowskiego. Ile odłożył prezydent Warszawy?

Warszawski ratusz opublikował na stronie BIP oświadczenie majątkowe Rafała Trzaskowskiego. Prezydent stolicy ma się czym pochwalić.

2025 rok zakończył oszczędnościami uzbieranymi wspólnie z małżonką wynoszącymi 385,4 tys. zł, 4,6 tys. dolarów oraz 18,7 tys. euro. Z oświadczenia wynika także, że do tej kategorii zaliczył również oszczędności w III filarze emerytalnym.

To duża zmiana w porównaniu do stanu oszczędności w 2024 roku, bo o ponad 140 tys. zł. W 2024 roku miał 243,4 tys. zł (w tym III filar emerytalny), 2230 euro i 3,4 tys. dolarów. Podobnie jak w 2025 roku, wszystkie wymienione środki finansowe w 2024 roku również należały zarówno do niego, jak i jego żony.

Zarobki Rafała Trzaskowskiego w 2025 roku dokładnie wyliczone

W przeciwieństwie do prezydenta Polski Karola Nawrockiego, prezydent Warszawy podał swoje zarobki. W 2025 roku osiągał dochody z kilku źródeł. Jako prezydent Warszawy zarobił przeszło 225 tys. zł – mniej o nieco ponad 10 tys. zł niż w 2024 roku (235,1 tys. zł).

Wiadomo, że od początku urzędowania, czyli od 2018 roku Rafał Trzaskowski zarabiał co miesiąc wraz z dodatkami 18 293 zł brutto. Kwota ta nie zmieniała się latami aż do listopada 2025 roku, kiedy radni podnieśli pensję prezydenta o 5 tys. zł do ponad 23 tys. zł brutto – ponad 16 tys. zł netto, czyli „na rękę”.

38,8 tys. zł uzyskał z tytułu praw autorskich ze Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, 8,7 tys. zł ze Związku Artystów Wykonawców "STOART". 98 zł zarobił w Polskim Radiu, 31,4 tys. zł w Społecznym Instytucie Wydawniczym ZNAK. Ponadto uzyskał 7,5 tys. zł z tytułu praw autorskich z Uniwersytetu Civitas oraz 71,6 tys. zł z tytułu wykładów. Wszystkie te stawki są wyższe niż w 2024 roku.

Rafał Trzaskowski nie zaktualizował wartości swoich mieszkań

W skład majątku Rafała Trzaskowskiego wchodzą również trzy mieszkania: o powierzchni 79 m2, którego wartość jest wyceniana na kwotę 1,2 mln zł, o powierzchni 103,5 m2, którego wartość wynosi 1,3 mln zł oraz trzecie, które stanowi majątek jego żony o powierzchni 38 m2, i którego wartość jest szacowana na 500 tys. zł.

Taka sama wycena nieruchomości pojawiła się w oświadczeniu majatkowym za 2024 rok. A według danych GUS z IV kwartały 2025 roku średnie ceny mieszkań w Polsce wzrosły o 4,3 proc. Na rynku pierwotnym wzrost wynosił 5,7 proc. rocznie, a na wtórnym (z drugiej ręki) 3,1 proc. rocznie. w ujęciu rocznym. Średnia cena transakcyjna na największych rynkach w Polsce w 2025 roku wynosiła 13 700 zł – 14 250 zł za metr kwadratowy. W Warszawie przekroczyła 16 tys. zł za m2.

Wszystkie działki Rafała Trzaskowskiego

Prezydent Warszawy ma jeszcze dwie działki, jedną o powierzchni 3317 m2, która nie jest zabudowana i jej wartość wynosi 99,5 tys. zł oraz drugą, o powierzchni 919 m2, zabudowaną 36,5 metrowym domkiem letniskowym, której szacunkowa wartość wynosi 70 tys. zł. Działka ta jest określona jako majątek żony Trzaskowskiego.

Podobnie jak w przypadku mieszkań, Rafał Trzaskowki nie zaktualizował wartości tych nieruchomości. Tymczasem średnie ceny działek budowlanych w Polsce wzrosły w 2025 roku średnio o 5,3 proc. do 10 proc. w zależności od lokalizacji w porównaniu do 2024 roku.

Prezydent stolicy jest właścicielem tego samego auta marki Volvo z 2011 roku, który użytkuje wraz z małżonką. Nadal ma także antyki w spadku po rodzicach o wartości przekraczającej 10 tys. zł.

