9 proc. ukraińskiej emerytury – w Polsce opieka zdrowotna za darmo

Składka zdrowotna polskich emerytów w 2026 roku wynosi niezmiennie 9 proc. od pobieranego z ZUS świadczenia brutto. Jest potrącana automatycznie z każdej wypłacanej emerytury i nie ma możłiwości jej odliczenia od podatku, więc jest sporym kosztem.

Na podobnych zasadach darmowy dostęp do opieki zdrowotnej w Polsce zyskują emeryci z Ukrainy. Wystarczy, że zapłacą 9 proc. składki zdrowotnej od ukraińskiej emerytury – wielokrotnie niższej niż w Polsce. Ile dokładnie niższej?

Ukraińską emeryturę w Polsce wypłaca bank. Potrąca składkę zdrowotną

Średnia emerytura w Polsce w 2026 roku wynosi około 4300 – 4500 zł brutto, z uwzględnieniem podwyżki po marcowej waloryzacji o 5,3 proc. netto, czyli „na rękę” to 3913 zł do 4095 zł – po odliczeniu się co miesiąc 387 zł do 405 zł składki zdrowotnej.

Wysokość emerytury zależy w Polsce od płci – przeciętna emerytura mężczyzn jest wyraźnie wyższa i zbliża się do poziomu 5 tys. zł brutto, natomiast kobiet zazwyczaj nie przekracza 3500 zł brutto. To 315 zł do 450 zł składki zdrowotnej miesięcznie.

Tymczasem średnia emerytura na Ukrainie w 2026 roku po waloryzacji wynosi 6544 hrywien, czyli około 640 – 650 zł, w zależności od kursu walut. Najwyższe świadczenie to 8981 hrywien czyli 738 zł. Minimalna emerytura na Ukrainie to około 250 zł (2595 hrywien). Trzeba dodać także, że wiek emerytalny Ukraińców to 60 lat zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

Łatwo obliczyć, że 9 proc. od 250 zł to 22,50 zł – za tyle miesięcznie ukraińscy emeryci zyskują dostęp do opieki zdrowotnej w Polsce. Biorąc pod uwagę średnia emeryturę ukraińskiego emeryta składka zdrowotna wynosi 57,60 zł – 58,50 zł miesięcznie.

Ilu emerytów z Ukrainy ma dostęp do opieki zdrowotnej w Polsce za grosze? Tysiące

Portal prawny dla osób z Ukrainy wyjaśnia jak załatwić sprawę darmowej opieki zdrowotnej po zamieszkaniu w Polsce na podstwie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 66 ust.1 pkt 16). Mechanizm jest prosty: „Twoja emerytura musi być wypłacana przez polski bank. Wtedy:

bank zgłasza Cię do ubezpieczenia zdrowotnego,

z emerytury potrącana jest składka zdrowotna (9% od kwoty emerytury brutto),

zyskujesz dostęp do publicznej opieki zdrowotnej w Polsce”.

Portal ukraina.interwencjaprawna.pl podaje także i taką informację: „Jeśli jesteś ubezpieczony z tytułu emerytury, nie możesz być zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny Twojego dziecka czy małżonka”.

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w Polsce mieszka około 70 tys. osób z Ukrainy w wieku emerytalnym. Wśród nich z emerytur i rent korzysta ponad 20 tys. osób i według ZUS stanowią oni zdecydowaną większość w tej grupie świadczeniobiorców.

