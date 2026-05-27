Polacy wściekli po zmianach w bankomatach. Tyle gotówki już nie wypłacisz

Wypłata pieniędzy z bankomatu miała być szybka i wygodna, jednak nowe ograniczenia wprowadzone przez jedną z największych sieci bankomatowych wywołały falę komentarzy. Klienci zwracają uwagę, że zmiany mogą znacząco utrudnić korzystanie z gotówki i jeszcze bardziej uzależnić użytkowników od systemu bankowego.

Od 19 lutego 2026 roku obowiązuje nowy limit dotyczący jednorazowych wypłat gotówki przy użyciu kodu BLIK w urządzeniach sieci Euronet Polska. Klienci nie mogą już wypłacić jednorazowo więcej niż 200 zł. Ograniczenie obejmuje zarówno bankomaty, jak i wpłatomaty tej sieci i ma obowiązywać do odwołania.

Limit wypłat z bankomatu wywołał kontrowersje

Nowe ograniczenie nie dotyczy urządzeń oznaczonych logo konkretnych banków. Euronet podkreśla jednocześnie, że pozostałe zasady wypłat i wpłat realizowanych przy użyciu BLIK-a nie zmieniły się. Firma przypomina również, że nie pobiera opłat za wypłaty gotówki wykonywane BLIK-iem oraz kartami wydanymi w Polsce.

Operator tłumaczy decyzję wysokimi kosztami obsługi wypłat realizowanych przy użyciu kodu BLIK. Według komunikatu firmy stawki ustalane przez operatora systemu BLIK nie pokrywają kosztów ponoszonych przez operatorów bankomatów. Euronet wskazuje, że wypłaty BLIK-iem realizowane są po stawkach nawet dwukrotnie niższych od kosztów świadczenia tej usługi.

Limit wypłat z bankomatu a stanowisko operatora BLIK

Polski Standard Płatności poinformował, że decyzja o obniżeniu limitu jest autonomiczną decyzją Euronetu i stanowi kolejny etap procesu ograniczania wypłat. Operator systemu BLIK uważa, że zmniejszenie limitu z 800 zł do 200 zł może pogorszyć komfort i bezpieczeństwo transakcji. PSP zaznacza także, że inni operatorzy bankomatów oraz sieci bankowe nie stosują tak restrykcyjnych ograniczeń.

Większe wypłaty nadal są możliwe w urządzeniach należących do banków oraz u innych operatorów, gdzie obowiązują standardowe limity transakcyjne. Dane pokazują jednocześnie, że znaczenie systemu BLIK stale rośnie. W 2024 roku wykonano nim 2,4 mld transakcji o wartości ponad 347,3 mld zł, a w pierwszym półroczu 2025 roku było to już 1,4 mld operacji o wartości przekraczającej 207,3 mld zł.

Przyszłość gotówki budzi coraz większe emocje

Zmiany w bankomatach zbiegają się z dyskusją o ograniczeniach dotyczących płatności gotówkowych. Od 2027 roku w krajach Unii Europejskiej transakcje gotówkowe, w których jedną ze stron będzie przedsiębiorca, nie będą mogły przekraczać 10 tys. euro. Każde państwo będzie mogło jednak ustalić jeszcze niższy limit.

Dziś osoby fizyczne nie mają odgórnych limitów dotyczących płatności gotówką, jednak przedsiębiorców obowiązuje już ograniczenie do 15 tys. zł. Zwolennicy gotówki obawiają się dalszego ograniczania dostępu do pieniędzy, natomiast przeciwnicy wskazują, że takie rozwiązania pomagają zwalczać szarą strefę i przeciwdziałać finansowaniu terroryzmu.

