Ten wybór przy budowie domu może kosztować fortunę. Eksperci porównali dwa hity

Wybór materiału na ściany domu wpływa nie tylko na koszty budowy, ale także na późniejsze rachunki za ogrzewanie, komfort akustyczny i trwałość całej konstrukcji. Od lat na polskich budowach dominują dwa rozwiązania — ceramika poryzowana oraz gazobeton, czyli beton komórkowy. Każde z nich ma swoje zalety, a różnice stają się szczególnie widoczne podczas codziennego użytkowania budynku.

Gazobeton jest ceniony przede wszystkim za bardzo dobre parametry cieplne. Dzięki porowatej strukturze skutecznie ogranicza straty ciepła i pozwala osiągać niski współczynnik przenikania ciepła. Bloczki o grubości 36–40 cm mogą uzyskać współczynnik U poniżej 0,20 W/(m²·K), nawet bez dodatkowego ocieplenia. Z tego powodu materiał często wybierają osoby planujące budowę domu energooszczędnego.

Gazobeton czy ceramika? Różnice w ogrzewaniu

Ceramika poryzowana również zapewnia dobre właściwości termiczne, jednak zwykle wymaga zastosowania dodatkowej warstwy ocieplenia, aby osiągnąć parametry zbliżone do gazobetonu. Pustaki ceramiczne dzięki drążeniom i komorom powietrznym dobrze zatrzymują ciepło, a jednocześnie świetnie sprawdzają się w ścianach wielowarstwowych.

Różnice między materiałami są jeszcze bardziej widoczne w przypadku izolacji akustycznej. Ceramika poryzowana, dzięki większej masie i gęstości, skuteczniej tłumi dźwięki dochodzące z zewnątrz i z wnętrza budynku. To szczególnie ważne przy ruchliwych drogach lub na gęsto zabudowanych osiedlach.

Gazobeton czy ceramika? Komfort i trwałość

Gazobeton, mimo bardzo dobrej izolacyjności cieplnej, gorzej radzi sobie z tłumieniem hałasu. Lekka i porowata struktura sprawia, że ściany mogą przepuszczać więcej odgłosów. W praktyce często wymaga to stosowania dodatkowych rozwiązań poprawiających komfort akustyczny, takich jak specjalne tynki czy ściany warstwowe.

Ceramika poryzowana uchodzi także za materiał wyjątkowo trwały i odporny na uszkodzenia. Dobrze znosi obciążenia, mróz oraz kontakt z wilgocią, dlatego budynki wykonane z pustaków ceramicznych mogą służyć przez dziesiątki, a nawet setki lat. Gazobeton również może zapewnić dobrą trwałość, ale wymaga dokładniejszej ochrony przed wodą i jest bardziej podatny na uszkodzenia mechaniczne.

Gazobeton czy ceramika? Koszty mogą zaskoczyć

Koszty wykonania ścian zależą od wielu czynników, m.in. projektu domu, rodzaju ocieplenia oraz cen robocizny w danym regionie. Gazobeton jest lekki i łatwy w obróbce, co często przyspiesza budowę i skraca czas prac. Ceramika poryzowana także występuje jako kompletny system budowlany, a całkowity koszt wykonania ścian bywa bardzo zbliżony do technologii gazobetonowej.

Eksperci podkreślają, że ostateczny wybór powinien zależeć od priorytetów inwestora. Osoby stawiające na energooszczędność i niższe koszty budowy częściej wybierają gazobeton. Z kolei inwestorzy oczekujący większej trwałości i lepszej izolacji akustycznej częściej decydują się na ceramikę poryzowaną.

