Nowe „600 plus” już rusza. Wystarczy jeden wniosek i można dostać tysiące złotych

Jeszcze przed końcem czerwca 2026 roku wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej rozpoczną nabory wniosków w ramach nowego programu „Mikroretencja”. Dzięki niemu właściciele domów będą mogli otrzymać dofinansowanie na przydomowe systemy gromadzenia i wykorzystania deszczówki. Program ma pomóc nie tylko w ograniczeniu skutków suszy i podtopień, ale również w obniżeniu rachunków za wodę.

Nowy program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021–2027. Instytucją wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach programu gospodarstwa domowe będą mogły uzyskać nawet 8 tys. zł wsparcia na instalacje służące zbieraniu, magazynowaniu i wykorzystywaniu wód opadowych.

Dofinansowanie do deszczówki. Kto może dostać pieniądze?

O wsparcie będą mogły ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości z budynkiem mieszkalnym. Dotacje obejmą m.in. zakup i montaż zbiorników na deszczówkę, systemów rozsączających, studni chłonnych, pomp czy instalacji do wykorzystania zgromadzonej wody.

Program przewiduje dofinansowanie na poziomie do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak maksymalna kwota wsparcia nie będzie mogła przekroczyć 8 tys. zł. Co ważne, możliwe będzie także uzyskanie dopłaty do inwestycji już zakończonych, jeśli koszty zostały poniesione po 1 lipca 2024 roku.

Dofinansowanie do deszczówki. Można sporo zaoszczędzić

Według przytoczonych wyliczeń montaż zbiornika na deszczówkę może przynieść gospodarstwu domowemu oszczędności sięgające około 665 zł rocznie. Przy średniej cenie wody i ścieków oraz odzysku około 35 m3 wody opadowej rocznie rachunki mogą wyraźnie spaść.

Deszczówka może być wykorzystywana m.in. do podlewania ogrodu, mycia tarasu, podjazdu czy samochodu, a także do spłukiwania toalet. Woda opadowa nadaje się również do prania i czyszczenia sprzętu ogrodowego.

Dofinansowanie do deszczówki. Ważne są przepisy

Program obejmie wszystkie województwa w Polsce. Nabory będą prowadzone przez poszczególne wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a zainteresowane osoby powinny śledzić komunikaty publikowane na stronach właściwych funduszy.

Przed budową zbiornika warto jednak sprawdzić przepisy prawa budowlanego. Zbiorniki o pojemności do 5 m3 nie wymagają pozwolenia ani zgłoszenia. W przypadku instalacji o pojemności powyżej 5 m3 i do 15 m3 konieczne będzie zgłoszenie, a większe zbiorniki będą wymagały pozwolenia na budowę. Brak wymaganych formalności może oznaczać poważne konsekwencje finansowe.

