Na gorącym uczynku. Banki zabezpieczają się w nowy sposób

W całym 2025 roku przy użyciu bezgotówkowych instrumentów płatniczych (karty, polecenia przelewu i polecenia zapłaty) złodzieje ukradli z kont Polaków około 800 mln zł! Z badania ARC Rynek i Opinie zleconego przez mBank, wynika, że 87 proc. Polaków zetknęło się z próbą wyłudzenia pieniędzy, a 11 proc. faktycznie straciło środki.

Nie mówimy o stracie paru złotych, tylko najczęściej wszystkich zgromadzonych na koncie oszczędności, bo po to cyberprzestępcy na różne sposoby usiłują od nas wyciągnąć login i hasło do bankowości online, kod PIN czy do kart bankomatowych lub transakcji Blik. Są w tym coraz bardziej perfidni i bezwzględni, ale znając scenariusze oszustwa banki proponują nowe zabezpieczenia. Tym razem złodzieje są zatrzymywani na gorącym uczynku.

mBank zidentyfikuje złodziei na gorącym uczynku. Nowe zabezpieczenie

Jedną z częściej wykorzystywanych przez oszustów metod jest podszywanie się pod pracowników banku czy policjantów. Dzwonią do klientów i przekonują, że ich środki na koncie są zagrożone, albo w banku trwa właśnie „atak na konkretne konto” i pieniądze trzeba pilnie przenieść na techniczne konto, lub usiłują namówić na instalację rzekomej aplikacji bezpieczeństwa. W takiej chwili trudno zachować zimną krew, nie dać się nabrać i nie podać danych do logowania. A wielu klientów zatwierdza bankowe transakcje niemal automatycznie: średni czas wynosi zaledwie około 2 sekund.

Nowe rozwiązanie, które ma szybko i skutecznie pomieszać szyki przestępcom, wprowadził mBank. Pozwala użytkownikowi sprawdzić już w trakcie rozmowy telefonicznej, czy po drugiej stronie rzeczywiście jest pracownik banku czy oszust!

Jeśli to nie rozmowa z pracownikiem banku, w aplikacji mobilnej, która dostaje sygnał od systemu operacyjnego telefonu o trwającym połączeniu, pojawia się natychmiast prosty komunikat: „nie rozmawiasz teraz z mBankiem”. Wystarczy się natychmiast rozłączyć żeby nie stracić pieniędzy.

Jak włączyć nową funkcję w aplikacji mBank?

Nowa funkcja w aplikacji mBanku daje jasną informację, że to nie jest autoryzowana przez bank rozmowa. Żeby skorzystać z nowej funkcji wystarczy w trakcie podejrzanej rozmowy zalogować się do bankowej aplikacji. Jak podaje mBank, z takiej możliwości klienci korzystają średnio co kilka minut.

Nowa funkcja „Włącz blokadę transakcji” nie zastępuje dotychczasowych zabezpieczeń, ale je uzupełnia. Pozwala natychmiastowo zablokować przelewy, płatności kartą, kodem Blik oraz wypłaty z bankomatu, bez konieczności całkowitego blokowania dostępu do konta czy aplikacji.

Aby uruchomić blokadę, należy przejść do ustawień aplikacji i wybrać opcję „blokada transakcji”. Dalej wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po włączeniu funkcji pojawi się komunikat informujący, że blokada jest aktywna.

