Zakupy w trakcie relacji na żywo. Szaleństwo w Polsce od 15 czerwca

Live shopping to model sprzedaży łączący transmisje wideo na żywo z e-commerce. Znane niegdyś wyłącznie z telewizji telezakupy wkroczyły śmiało do świata e-commerce. Bez zastanowienia, bez refleksji, tylko pod wpływem impulsów. Taki model sprzedaży umożliwia oglądanie prezentacji produktów w czasie rzeczywistym i ich natychmiastowy zakup bezpośrednio z poziomu odtwarzacza, często z wykorzystaniem specjalnych rabatów i kodów promocyjnych. W tym przypadku chodzi o Tik Tok Shop.

Od pierwszego dnia funkcjonowania usługi chcą do niej dołączyć znane Polakom marki: Media Markt, Rossmann, Empik, Modivo, Samsung, Reserved, Bakalland czy Wedel. Wiadomo – kto pierwszy ten lepszy.

Klienci na start. Są już chętne firmy do sprzedaży i do dostarczenia przesyłek

Marki nie działają na ślepo – z badań preferencji klientów wynika, że największą popularnością w Tik Tok Shop cieszyć się będą produkty związane z modą, urodą i elektronika. W zakładce „Shop” prezentowane będą produkty dopasowane do poszczególnych użytkowników oraz krótkie filmiki z odniesieniem do strony reklamowanego produktu.

Chińska platforma udostępni płatność Google Pay oraz Apple Pay, kartą płatniczą oraz Blikiem. Nie będzie jednak płatności odroczonych. Umowy na dostarczenie przesyłek zawarto już z kilkoma działającymi na polskim rynku firmami. Wśród dostępnych metod dostaw produktów będą automaty paczkowe InPostu oraz kurierzy DPD i GLS.

TikTok deklaruje, że w Europie z jego platformy aktywnie korzysta 200 mln osób, a w Polsce – 14,2 mln użytkowników.

W połowie czerwca Polacy będą kupowali już jak Hiszpani, Francuzi i Niemcy

– Doświadczenia z USA pokazują, że TikTok Shop to rozwiązanie dobre dla szerokiej gamy biznesów: od dużych sieci retailowych, które chcą zbudować nową gałąź sprzedaży właśnie na TikToku, tworząc dodatkowy kanał, aż po małych producentów, dla których nasze narzędzie może okazać się pomocniejsze od chociażby własnego sklepu internetowego – deklarował w wywiadzie dla portalu wiadomoscihandlowe.pl Rafał Drzewiecki, country director w TikToku.

Na początku sprzedawcy dostaną promocyjną prowizję od platformy Tik Tok. Przez pierwszych 90 dni wyniesie 2 proc. Po tym okresie prawdopodobnie podskoczy do standardowej dla innych rynków stawki 9 proc.

Sprzedawcy otrzymają kilka możliwości reklamowania swoich produktów w ramach usługi nazwanej GMV Max. Dzięki niej, za odpowiednią opłatą, można będzie np. lepiej pozycjonować produkty w zakładce „Shop”. Bedą mogli także nawiązać współpracę z influenserami, którzy za ustaloną między stronami prowizję będą promować dany produkt. Szacowany czas weryfikacji danego sprzedawcy i dopuszczenie go do TikTok Shop to dwa tygodnie.

Platforma już jest dostępna w Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Francji i we Włoszech. Wraz z wejściem na polski rynek, TikTok Shop pojawi się także w Holandii, Belgii oraz Austrii.

