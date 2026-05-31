Tej opłaty Polacy serdecznie nie znoszą. Sondaż dla „Wprost” jak wskazówka dla rządu

W połowie maja Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiTV) poinformowała o nowych stawkach opłat abonamentowych, które będą obowiązywały w przyszłym roku.

Od 2027 roku opłata za miesiąc używania odbiornika radiofonicznego wyniesie 10,80 zł, a za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wyniesie 34,50 zł. Opłaty abonamentowe wzrosną. Obecnie za jeden miesiąc za radioodbiornik Polacy płacą 9,50 zł, a za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny jest to 30,50 zł. Jeśli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wynosi odpowiednio 114 zł i 366 zł.

Coraz więcej Polaków chce likwidacji abonamentu

Abonament RTV należy do najbardziej lekceważonych przez Polaków opłat. Z najnowszego sondażu pracowni SW Research dla „Wprost” wynika, że rośnie grono zwolenników jego likwidacji.

Na pytanie: „Czy jesteś za zniesieniem abonamentu RTV?” aż 79,3 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco, a zaledwie 8,5 proc. jest przeciwnego zdania. 12,2 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

W badaniu przeprowadzonym 1,5 roku temu likwidacji opłaty chciało 78,8 proc. badanych, a niemal 10 proc. było przeciw.