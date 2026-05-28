Te choroby mogą dać prawo do renty z ZUS. Lista jest dłuższa, niż myśli wielu Polaków

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje rentę z tytułu niezdolności do pracy nie tylko osobom zmagającym się z nowotworami czy chorobami serca. Na świadczenie mogą liczyć także osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne, choroby skóry czy przewlekłe schorzenia narządu ruchu.

Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest spełnienie określonych warunków. Kluczowe znaczenie ma orzeczenie lekarza orzecznika ZUS potwierdzające niezdolność do pracy. Liczy się także długość stażu pracy, która zależy od wieku osoby składającej wniosek.

Renta z tytułu niezdolności do pracy. Kto może dostać świadczenie?

Przepisy przewidują różne wymagania dotyczące okresów składkowych. Osoby przed 20. rokiem życia muszą wykazać rok stażu pracy, a osoby po 30. roku życia – pięć lat. W tym przypadku wymagany okres powinien przypadać na ostatnie 10 lat przed złożeniem wniosku lub powstaniem niezdolności do pracy.

Wyjątek dotyczy kobiet posiadających co najmniej 20-letni staż pracy oraz mężczyzn ze stażem wynoszącym minimum 25 lat. W ich przypadku nie trzeba udowadniać pięciu lat składkowych w ostatniej dekadzie.

Renta z tytułu niezdolności do pracy. Takie są stawki

Od 1 marca 2026 roku minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1978,49 zł brutto miesięcznie. Przy częściowej niezdolności do pracy świadczenie to wynosi 1483,87 zł brutto.

Lekarz orzecznik ocenia także, czy niezdolność do pracy ma charakter trwały czy czasowy. Bierze również pod uwagę możliwość przekwalifikowania zawodowego. Maksymalny okres obowiązywania orzeczenia może wynosić pięć lat.

Renta z tytułu niezdolności do pracy. Lista schorzeń

Do schorzeń, które często stanowią podstawę do przyznania renty, należą między innymi choroby układu krążenia, neurologiczne oraz problemy z układem oddechowym. ZUS uwzględnia także zaburzenia psychiczne, w tym depresję i schizofrenię, a także przewlekłe choroby skóry.

Na liście znajdują się również nowotwory złośliwe związane z pracą, schorzenia układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej oraz choroby zakaźne i pasożytnicze. W przypadku chorób zawodowych renta może zostać przyznana m.in. przy pylicy płuc, uszkodzeniach narządu głosu, częściowej utracie słuchu czy przewlekłych chorobach układu ruchu.

