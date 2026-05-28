Wystawisz przed drzwi i możesz mieć problem. Nawet 5 tys. zł mandatu

Klatki schodowe w wielu blokach coraz częściej zamieniają się w dodatkowe miejsce do przechowywania różnych rzeczy. Mieszkańcy zostawiają tam rowery, wózki dziecięce, buty, sprzęt sportowy, a nawet meble czy urządzenia AGD. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że takie działanie może skończyć się wysoką karą finansową.

Problem dotyczy nie tylko estetyki i konfliktów sąsiedzkich. Klatka schodowa pełni przede wszystkim funkcję drogi ewakuacyjnej. W sytuacji zagrożenia musi pozostać całkowicie drożna, ponieważ nawet niewielkie przeszkody mogą utrudnić opuszczenie budynku oraz działania służb ratunkowych.

Klatka schodowa musi być wolna od przeszkód

W częściach wspólnych budynków często można spotkać różnego rodzaju przedmioty pozostawiane przez mieszkańców. Tego typu praktyki wiążą się jednak z poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa pożarowego. Pozostawione rzeczy mogą utrudniać ewakuację, a dodatkowo stać się źródłem ognia i dymu.

Niebezpieczeństwo dotyczy także codziennego poruszania się po budynku. Przedmioty ustawione na przejściach zwiększają ryzyko potknięcia się i upadku, szczególnie w przypadku dzieci oraz osób starszych. Dodatkowo wiele wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych wprost zakazuje przechowywania rzeczy na klatkach schodowych w swoich regulaminach.

Klatka schodowa i kary dla mieszkańców

W przypadku kontroli służb sprawa nie zawsze kończy się wyłącznie na upomnieniu. Straż pożarna może zastosować pouczenie, ale przy kolejnych naruszeniach ma prawo nałożyć mandat. W praktyce kary mogą sięgać nawet 5 tys. zł. Sprawą może zająć się również policja.

Pozostawianie przedmiotów na klatce schodowej może zostać uznane za wykroczenie zgodnie z art. 82 Kodeksu wykroczeń. Przepisy zabraniają umieszczania rzeczy na drogach ewakuacyjnych w sposób utrudniający przejście. Konsekwencje mogą obejmować grzywnę, naganę, a nawet karę aresztu.

Klatka schodowa a przechowywanie rzeczy

Eksperci przypominają, że wszystkie dokumenty i regulaminy wspólnot mieszkaniowych warto traktować poważnie. Nawet codzienne przedmioty pozostawione przed drzwiami mieszkania mogą zostać uznane za naruszenie zasad bezpieczeństwa.

Mieszkańcy powinni pamiętać, że klatka schodowa nie jest prywatnym schowkiem. W sytuacji zagrożenia każda przeszkoda może utrudnić szybką ewakuację oraz pracę strażaków i innych służb ratunkowych.

