Zakazane na działce ROD. Polacy mogą słono zapłacić za ten błąd

Rodzinne Ogródki Działkowe mają służyć wypoczynkowi, rekreacji oraz uprawie warzyw i owoców. Wielu działkowców wykorzystuje jednak swoje parcele jako magazyny lub miejsca składowania niepotrzebnych rzeczy. Takie działania mogą prowadzić nie tylko do konfliktów z zarządem, ale także do wysokich kar finansowych, a nawet utraty prawa do użytkowania działki.

Regulamin ROD jasno określa, jakie przedmioty mogą znajdować się na działce i do czego teren może być wykorzystywany. Nieprzestrzeganie zasad oznacza ryzyko sankcji oraz wypowiedzenia umowy dzierżawy przez Polski Związek Działkowców.

Działka ROD nie może być składowiskiem

Jednym z najczęstszych naruszeń jest przechowywanie na działce odpadów oraz przedmiotów niezwiązanych z jej użytkowaniem. Na terenie ROD zabronione jest trzymanie starych mebli, zużytych opon, części samochodowych, złomu, gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Zakaz obejmuje również wszelkie śmieci niezwiązane bezpośrednio z uprawą lub rekreacją.

Materiały budowlane, takie jak cegły czy piach, mogą znajdować się na działce jedynie tymczasowo, na czas remontu altany. Jeśli zalegają przez dłuższy czas bez wyraźnego celu, działkowiec musi liczyć się z upomnieniem.

Działka ROD i niebezpieczne substancje

Na działkach nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych, toksycznych ani wybuchowych. Dopuszczalne jest jedynie posiadanie niewielkiej ilości paliwa potrzebnego do bieżącego użytkowania kosiarki spalinowej. Tworzenie większych zapasów benzyny jest zabronione.

Szczególnie surowo traktowane jest składowanie odpadów niebezpiecznych, takich jak stare oleje silnikowe czy azbest. W takich przypadkach interweniować może straż miejska lub Inspekcja Ochrony Środowiska, a mandaty mogą sięgać kilku tysięcy złotych.

Działka ROD to nie parking ani miejsce na biznes

Regulamin przypomina również, że na działce nie wolno parkować ani garażować pojazdów mechanicznych. Zabronione jest także ich mycie oraz naprawianie. Teren ROD ma służyć wypoczynkowi i rekreacji, a nie pełnić funkcji warsztatu samochodowego.

Na działce nie można również prowadzić działalności gospodarczej ani przechowywać towarów przeznaczonych do sprzedaży. Ograniczenia dotyczą także hodowli zwierząt. Zabroniony jest chów świń, krów czy kóz. Wyjątek mogą stanowić gołębie, kury i króliki, ale wyłącznie za zgodą zarządu oraz przy zachowaniu odpowiednich norm higienicznych.

Kary dla działkowców mogą być bardzo dotkliwe

Jeśli użytkownik działki mimo wezwania nie uporządkuje terenu lub nadal będzie łamał regulamin, Polski Związek Działkowców może wypowiedzieć umowę dzierżawy. Oznacza to natychmiastową utratę prawa do korzystania z działki.

Dodatkowo za zanieczyszczanie terenu oraz składowanie odpadów grożą grzywny. Dlatego przed pozostawieniem na działce starych mebli, opon czy innych niepotrzebnych rzeczy warto sprawdzić, czy nie narusza to zasad obowiązujących w ROD.

