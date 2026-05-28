Koniec abonamentu RTV? Rząd szykuje nową daninę dla milionów Polaków

Rząd przygotowuje zmiany dotyczące finansowania mediów publicznych. Obecny abonament RTV ma zostać zastąpiony nową opłatą audiowizualną, która według rozważanych propozycji mogłaby być pobierana automatycznie razem z podatkiem PIT. Zmiany mają wejść w życie od 2027 roku i objąć większość podatników.

Nowe rozwiązanie budzi duże emocje, ponieważ opłata mogłaby obowiązywać także osoby, które nie posiadają telewizora ani radia. W praktyce oznaczałoby to całkowite odejście od obecnego systemu rejestracji odbiorników.

Opłata audiowizualna zamiast abonamentu RTV

Obecny system abonamentu RTV od lat wywołuje kontrowersje. Wiele osób nie rejestruje odbiorników, a Poczta Polska regularnie prowadzi kontrole i nakłada kary za brak opłat. Teraz wszystko wskazuje na to, że rząd chce całkowicie zmienić sposób pobierania należności.

Według analizowanych rozwiązań nowa opłata audiowizualna miałaby wynosić około 8–9 zł miesięcznie. Danina byłaby corocznie waloryzowana i doliczana automatycznie podczas rozliczenia PIT.

Abonament RTV nadal obowiązuje

Do momentu wejścia nowych przepisów nadal obowiązują obecne zasady dotyczące abonamentu RTV. Kontrolami zajmuje się Poczta Polska, która sprawdza, czy odbiorniki zostały zarejestrowane oraz czy opłaty są regulowane.

Kontrole najczęściej dotyczą firm, ale mogą pojawić się także w prywatnych domach. Upoważnieni pracownicy sprawdzają liczbę odbiorników i możliwość odbioru sygnału. Kontroler musi posiadać odpowiednią legitymację, a na żądanie również dokument tożsamości.

Opłata audiowizualna i obecne stawki

Aktualnie abonament RTV wynosi 9,50 zł miesięcznie za radio oraz 30,50 zł za telewizor lub telewizor i radio. Opłata nie zależy od liczby urządzeń znajdujących się w gospodarstwie domowym.

Za brak opłat grożą wysokie kary. W 2025 roku wynosiły one 819 zł za telewizor oraz 261 zł za radio.

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV?

Z obowiązku opłacania abonamentu RTV zwolnione są między innymi osoby po 75. roku życia, weterani i inwalidzi wojenni, osoby zaliczone do pierwszej grupy inwalidzkiej oraz seniorzy po 60. roku życia, jeśli ich emerytura nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia.

Aby skorzystać ze zwolnienia, trzeba jednak złożyć odpowiednie oświadczenie w placówce pocztowej i przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienia. Na razie ostateczne przepisy dotyczące nowej opłaty audiowizualnej nie zostały jeszcze przedstawione, jednak kierunek zmian jest coraz bardziej wyraźny.

Czytaj też:

Koniec abonamentu RTV coraz bliżej. Polacy zapłacą nową obowiązkową opłatęCzytaj też:

Obowiązkowa opłata z najwyższą podwyżką od lat. Nowe stawki odczujesz od razu