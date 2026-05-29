Rekord bije rekord. Najwyższe emerytury w Polsce szybują

Systemu emerytalnego w Polsce nie da się inaczej pokonać niż starannie zaplanowaną karierą zawodową przewidzianą z góry na wiele lat. Staż pracy dwójki rekordzistów nie pozostawia złudzeń.

Najwięcej otrzymujący co miesiąc z ZUS emeryt mieszka na Śląsku, a jego staż pracy to aż 67 lat. Najbogatsza w Polsce emerytka, która mieszka w wojwództwie kujawsko – pomorskim pracowała przez 61 lat.

Kwota brutto, składka zdrowotna i zaliczki na podatek od najwyższych emerytur

Dla przypomnienia – system emerytalny w Polsce przewiduje legalne zakończenie kariery zawodowej w wieku 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Druga zmienna to odpowiedni staż pracy – 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Emeryci – rekordziści pracowali o wiele dłużej: mężczyzna do 86 roku życia, a kobieta do 81 roku życia.

Efektów takiej decyzji można pozazdrościć – po marcowej waloryzacji mężczyzna otrzymuje co miesiąc 54 tys. zł brutto, a kobieta nieco mniej – około 42 tys. zł brutto.

Składka zdrowotna emeryta – rekordzisty to miesięcznie aż 4860 zł. Senior płaci także niemałe zaliczki na podatek dochodowy – 5488 zł miesięcznie (12 proc. od kwoty pozostałej po odliczeniu składki zdrowotnej). Kwota netto, którą dostaje co miesiąć to około 43 652 zł.

Rekordzistka wśród kobiet płaci co miesiąc 3780 zł składki zdrowotnej oraz 4440 zł zaliczki na podatek dochodowy. Jej kwota emerytury netto to około 33 780 zł miesięcznie.

Nawet 12 proc. większa emerytura za każdy przepracowany dłużej rok

Od reformy w 1999 roku Polacy przez całe swoje zawodowe życie zbierają w ZUS kapitał emerytalny na indywidualnych kontach. Składa się na niego suma składek sprzed wniosku o przejście na emeryturę.

ZUS przekonuje, że przeciętnie przedłużenie okresu pracy o rok i opóźnienie o rok przejścia na emeryturę powoduje wzrost świadczenia o około 8 – 12 proc. Wynika to z dodatkowych składek do kapitału emerytalnego, ich corocznej waloryzacji oraz mniejszej liczby miesięcy życia na emeryturze przyjętych przez ZUS do obliczeń.

Pod koniec 2025 roku prawie 880 tysięcy osób w wieku emerytalnym nadal pracowało. Średni wiek osób aktywnych zawodowo po przejściu na emeryturę wynosi prawie 68 roku – dla mężczyzn to 69 lat i 5 miesięcy, a dla kobiet – 66 lat i 6 miesięcy. Do rekordzistów jeszcze się nie zbliżyli.

Wśród pracujących emerytów w Polsce wyraźnie dominują kobiety, które stanowią ponad 58 proc. tej grupy. Powodem takiej decyzji są systemowo niższe emerytury i konieczność dorabiania.

